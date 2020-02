Meclis Çin tuzu yasağında birleşti

Hamburgerden dönere, cipslerden salam-sosise kadar hazır çorbalar, köfteler krakerler başta olmak üzere işlenmiş ürünlerde, fast food restoranlarda lezzet artırıcı olarak kullanılan Monosodyum Glutamat (MSG), doyma hissini yok ettiği için obeziteye, kalp damar hastalıklarına, parkinsona, alzheimere neden olabiliyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Vahapoğlu ile Konya Milletvekili Esin Kara geçen hafta bu ürünün kullanımının tümden yasaklanması için yasa teklifi verdi. MHP’nin yasaklama teklifine AKP, CHP ve HDP’li milletvekillerinden de destek geldi.



HALK SAĞLIĞI İÇİN



AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru (Tarım Komisyonu Üyesi): Günümüzün en büyük sorunlarından olan obezite, geleceğimizin teminatı çocuklarımız başta olmak üzere tüm halkı tehdit ederken, üzerimize düşeni yapmamız gerekiyor. O nedenle bilim insanları da bu ürünün zararlarında birleşiyorsa biz parti olarak gelecek nesillerimizi korumak adına, halkımızdan yana olur, elimizden gelen katkıyı veririz. AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı (Tarım Komisyonu Üyesi) : Ben kaya tuzunun baş şehri Çankırılıyım. Bu tuzun yasaklanmasına ilişkin yasa teklifi komisyonumuza geldiğinde teferruatlı bilgi alırız. Elbette ki hiç bir şey insan sağlığından daha önemli değil, gerekli kararlılığı gösteririz.



CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel (Tıp Doktoru): Biz parti olarak gıda güvenliğine çok önem veriyoruz ve bununla ilgili yüzlerce soru önergemiz, mecliste duruşumuz var. Sayın Bahçeli’nin CHP’den ne gelirse karşı çıkarız, tavrının aksine biz elbette MHP’den de gelse halk sağlığı için faydalı olacak her şeye destek veririz, reddetmeyiz. Hatta katkı da yaparız. O nedenledir ki Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) sorununa çözümü siz getirin, biz destek verelim dedik.



HDP İçel Milletvekili Rıdvan Turan (Tarım Komisyonu Üyesi- Tıp Doktoru): MSG, gıdalara et tadı veren bir madde. Et bulyonların içinde de var ve bunu daha çok et alamayan yoksul insanlar kullanıyor. 1989’da tıp fakültesinde bir çalışma yapmıştık. Hekimlik hayatım boyunca da et bulyonların kullanılmaması için çok çabaladım. Özellikle kırsal kesimden göç eden insanlar bu bulyonları tercih ettiler. MSG, pekçok metabolik hastalığın temeli, çocuklarda gelişme geriliği, yaşlılarda damar hastalıkları yapıyor. 1989’da konuşmaya başladım 2021 oldu hala konuşuyoruz. Bunun kullanımının yasaklanması için üzerimize düşeni hekimken yapmıştık, vekil olarak da yaparız.