MEB’den özel okullara ‘fahiş fiyat’ incelemesi

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Dün AA’dan yer alan habere göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), son zamanlarda basında yer alan bazı özel okulların kitap, kırtasiye ve diğer öğretim materyallerini fahiş fiyatla velilere sundukları yönündeki haberler ile Bakanlığa ulaşan şikâyetleri yakın takibe aldı. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner’in imzasıyla ‘Özel okullarda fahiş fiyat artışı’ konulu yazı, 81 il valiliğine gönderildi. Yazıda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda “Kurumlar, faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemez. Ancak, Türk milli eğitiminin amaçları doğrultusunda eğitimin kalitesini yükseltmek, gelişmelerine fırsat ve imkân verecek yatırımlar ve hizmetler yapmak üzere gelir sağlayabilir” hükmü hatırlatıldı.

ÖĞRENCİ KAYIT SÖZLEŞMESİ DİKKATE ALINACAK

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Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde “öğrenci ve kursiyer ücretlerinin, veli veya kursiyerlerle yapılacak özel sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirttikleri eğitim ve öğretim imkânlarına, gelişmelerine imkân verecek yatırım ve hizmetler ile diğer işletme giderlerine göre tespit edecekleri” yönünde hükmün de bulunduğu belirtilen yazıda, mevzuattaki şu maddelere işaret edildi: “Ancak okulların ara sınıflarının eğitim ücreti belirlenirken bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücret, okulda devam eden öğrencilerin eğitim ücreti belirlenirken ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınır ve bu ücretlere [(bir önceki yılın ortalama yurtiçi ÜFE+bir önceki yılın ortalama TÜFE/2+5 oranından fazla artış yapılamaz. Ders yılı içerisinde kayıt yaptıran öğrencilerin bir sonraki yılın eğitim ücretleri kayıt yaptırdığı yıl için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden artış yapılarak belirlenir.”