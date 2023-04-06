MEB’den özel okulda çalışan öğretmenlere EYT kolaylığı

Haberin Devamı

Buna göre, göreve devam etmek isteyen öğretmenler süre koşulu olmadan sözleşme imzalayabilecek. İlgili yönetmeliğe göre daha önce özel okullar ve öğretmenler arasında ‘en az bir yıllık’ sözleşme imzalanabiliyordu.

MEB, EYT düzenlemesiyle emekli olup tekrar aynı okulda çalışacak özel okul öğretmenleriyle imzalanacak sözleşmelerde “En az bir yıllık süre” şartı aranmadan yeniden göreve başlatılabilmelerine yönelik düzenleme yaptı ve ilgili yazıyı il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi. Resmi yazıda, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yaşanan süreç nedeniyle özel öğretim kurumlarıylaı ilgili personelin ve kurumlarda öğrenim görmekte olan öğrenci ve kursiyerlerin mağduriyet yaşamaması için bazı kararlar alındığı aktarıldı.

Bu kapsamda, emeklilik müracaat dilekçesinde hem işten ayrılış hem de işe başlama talebi bulunan özel okul öğretmenlerinin müracaatlarında, sözleşme hariç yeni belge talep edilmeyecek. Öğretmenlerin emekli oldukları okulla yeniden sözleşme imzalamaları halinde mevzuatta yer alan “en az bir yıllık sözleşme süresi” koşulu aranmayacak.