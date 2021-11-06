MDF üreticilerine 270 milyon TL ceza

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Bakanlık harekete geçti... Asgari ücretle ilgili flaş adımBakanlık harekete geçti... Asgari ücretle ilgili flaş adım!#TBMM Plan Ve Bütçe Komisyonu
Yüzde 86sı aşı olan ülkede pandemi bitti, endemi başladıYüzde 86'sı aşı olan ülkede pandemi bitti, endemi başladı#Covid-19
Görülmemiş hata ve olay iddia Dünya bunu konuşacak, akıl sır ermiyor Ben olsam haftalarca...Görülmemiş hata ve olay iddia! "Dünya bunu konuşacak, akıl sır ermiyor! Ben olsam haftalarca..."#Halis Özkahya
Dünyaca ünlü şarkıcının konserinde facia Çok sayıda ölü ve yaralı varDünyaca ünlü şarkıcının konserinde facia! Çok sayıda ölü ve yaralı var#Travis Scott
İstanbula sis çöktü: Köprü kayboldu, göz gözü görmüyor Seferler iptal oldu, yeni uyarı geldiİstanbul'a sis çöktü: Köprü kayboldu, göz gözü görmüyor! Seferler iptal oldu, yeni uyarı geldi#Meteoroloji
Küfür skandalı sonrası ilk açıklama İYİ Partili Türkkan özür dilediKüfür skandalı sonrası ilk açıklama! İYİ Partili Türkkan özür diledi#Ömer Çelik
Kanserde devrim Birçok hayat kurtulacakKanserde devrim! Birçok hayat kurtulacak#KANSER
Çocuklar hepsini çok sevecek: Ara tatilin en eğlenceli adresleri... | 10 ŞEHİR 20 ÖNERİÇocuklar hepsini çok sevecek: Ara tatilin en eğlenceli adresleri... | 10 ŞEHİR 20 ÖNERİ#Seyahat
Başbakan duyurdu, Avrupa diken üstünde Kardeş ülke savaşın eşiğinde...Başbakan duyurdu, Avrupa diken üstünde! Kardeş ülke savaşın eşiğinde...#Albin Kurti
Zincir marketlerden sonra... Rekabet Kurulundan bir ceza dahaZincir marketlerden sonra... Rekabet Kurulu'ndan bir ceza daha#Rekabet Kurulu
İşte Türkiyenin Elon Muskı... Bilim dünyası onu konuşuyorİşte Türkiye'nin Elon Musk'ı... Bilim dünyası onu konuşuyor#Darüşşafaka Lisesi
Peranın yüzünü gösterdiPera'nın yüzünü gösterdi#Ferhan Şensoy
Galibiyetin perde arkası Meğer maçtan önce Pereira ve Mert Hakan...Galibiyetin perde arkası! Meğer maçtan önce Pereira ve Mert Hakan...#Fenerbahçe
Demet Şenerin aşk tatiliDemet Şener'in aşk tatili#Demet Şener
Magazin konseyi yerinde inceledi.... İşte yeni AKMMagazin konseyi yerinde inceledi.... İşte yeni AKM!#AKM
HABERLEREkonomi Haberleri

MDF üreticilerine 270 milyon TL ceza

#Rekabet Kurulu#MDF Üreticileri#Ceza
MDF üreticilerine 270 milyon TL ceza

Rekabet Kurulu, zincir marketlere kestiği idari para cezasının bir benzerini MDF üreticilerine de kesti. Aralarında anlaşarak fiyat artırmakla suçlanan 11 firmaya kesilen para cezası 270 milyon TL’yi aşıyor.

Haberin Devamı

Son aylarda, fiyat artışlarında en çok şikâyet edilen ürün grupları arasında orman ürünleri yer alıyordu. Hemen her hafta ürünlere yapılan zamlar, üreticiyi zorlarken, Rekabet Kurulu’nun 3 yıldır yürüttüğü soruşturma ise tamamlandı.

FİYAT OYUNU

134 sayfalık Kurul kararına göre, şikâyete konu firmalar özetle “Aralarında anlaşarak fiyat artırma, müşterileri arasında ayrımcılık yapma, talep edilen ürünün tedarikinde zorluk çıkarma, ürün vermeyi ret etme, firmaları iflasa sürüklemekle’ suçlanıyordu. Kurul, yürüttüğü soruşturma sonrası 13 firma ile MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği’ne ilişkin kararını verdi. Kurul, 11 firmanın, ‘rekabeti bozucu eylemlerde bulunduğuna’ karar verdi. Anılan firmalara, elde ettikleri ciro üzerinden idari para cezası kesildi.

KİMLER VAR?

Haberin Devamı

Rekabet Kurulu, AGT Ağaç AŞ’ye 39 milyon, Çamsan AŞ’ye 9,1 milyon, Divapan AŞ’ye 5.5 milyon, Kastamonu Entegre AŞ’ye 91.6 milyon TL, Orma AŞ’ye 10.1 milyon TL, Teverpan MDF AŞ’ye 13.6 milyon, Kronospan Orman AŞ’ye 9.4 milyon, Gentaş Dekoratif AŞ’ye 3.3 milyon, Starwood AŞ’ye 21.4 milyon, Yıldız Entegre AŞ’ye 67.6 milyon, Yıldız Sunta AŞ’ye ise 181 bin TL para cezası kesti.

Gözden Kaçmasın

Bakanlık asgari ücret için sahaya iniyorBakanlık asgari ücret için sahaya iniyorHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

İstanbulda yoğun sis Köprü kayboldu, göz gözü görmüyorİstanbul'da yoğun sis! Köprü kayboldu, göz gözü görmüyorHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Balkanlarda savaş sesleri Gerilim adım adım tırmanıyor...Balkanlarda savaş sesleri! Gerilim adım adım tırmanıyor...Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Rekabet Kurulu#MDF Üreticileri#Ceza

BAKMADAN GEÇME!

Ferhan Şensoy, Peranın yüzünü gösterdi

Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

#Ferhan Şensoy
Son dakika haberler... İstanbulda yoğun sis Köprü kayboldu, göz gözü görmüyor

Son dakika haberler... İstanbul'da yoğun sis! Köprü kayboldu, göz gözü görmüyor

#Meteoroloji
Onları ben topladım... Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı

'Onları ben topladım...' Kaybolan zehirli mantarların ardından 25 yıllık acı bir hikaye çıktı!

#Zehirli Mantar