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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 27.05.2020 - 07:29,Son Güncelleme:

McLaren'de 1200 kişi işsiz kalabilir

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McLaren'de 1200 kişi işsiz kalabilir
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Formula 1 araç üreticisi McLaren, Kovid-19 nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Formula 1 araç üreticilerinden McLaren, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şirket genelinde 1200 kişinin işten çıkarılmasının planlandığını açıkladı.

McLaren'den yapılan açıklamada, salgın nedeniyle Formula 1 gelirlerinde düşüş yaşanacağı belirtildi.

Bu kapsamda, 80'i McLaren'in yarış takımından olmak üzere şirket bünyesinde toplam 1200 kişinin işten çıkarılmasının öngörüldüğü kaydedildi.

McLaren daha önce sürücüleri Lando Norris ve Carlos Sainz'ın maaşlarında kesinti yapmış, bazı çalışanlara da ücretsiz izin vermişti.

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