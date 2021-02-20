McInnes: STA’yı fırsat olarak görüyoruz

Türk-İngiliz Ticaret ve Sanayi Odası (TBCCI), İngiltere Tüm Partiler Parlamento Grubu Türkiye Eş Başkanı Lord Mark McInnes, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve İngiltere’nin Türkiye Büyükelçisi Sir Dominic Chilcott’un katılımıyla Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA) sunabileceği yeni fırsatlara ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.



Toplantının açılışında konuşan Lord Mark McInnes, STA ile ilgili önemli olan şeyin süreklilik olduğunu ve Türkiye’nin AB ile 1995 yılından bu yana yaptığı mevcut anlaşmanın devamı niteliğini taşıdığını dile getirdi. McInnes, sürekliliğin, ticaretin olduğu gibi devam edebilmesi için önemli olduğunu belirterek, “Önümüzdeki iki yıl içinde, İngiltere ile Türkiye arasında daha da derin ticaret ilişkilerine yönelik çok daha kapsamlı bir ticaret anlaşması için çalışma fırsatı olacak. Çok daha kapsamlı bir anlaşmadan tam olarak yararlanabilmemizi sağlamak için önümüzdeki iki yıl içinde çok fazla çalışma yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.



ÇOK İYİ ÖRNEK

Türkiye’nin, önümüzdeki beş yıl içinde 87 milyonluk bir ülke olacağına işaret eden McInnes, bunun İngiltere için çok büyük bir pazar anlamına geldiğini söyledi. McInnes, “Önümüzdeki birkaç yıl içinde ülkemizin ilişkilerini iyileştirmek ve daha kapsamlı bir ticaret anlaşması için hepimizin üzerinde çalışabileceğimiz şeyler var” şeklinde konuştu. McInnes, Orta Doğu’daki yeni pazarlara bakıldığında Türkiye ile bir ilişkinin çok önemli olacağını belirterek, “Türkiye ile sürecin başlarında süper bir STA yapabilmiş olmamız, Türkiye-İngiltere ilişkilerinin taşıdığı önemi göstermektedir” diye konuştu.

İngiltere’nin Türkiye’ye yatırım yapma konusunda çok iyi bir geçmişe sahip olduğunu aktaran Dominick Chilcott de, İngiliz şirketlerin Türkiye’ye gelmeyi sevdiğini belirtti.