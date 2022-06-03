Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

McDonald's, Rusya için açık kapı bıraktı

#Mcdonalds#Rusya#Mağaza
McDonalds, Rusya için açık kapı bıraktı

Rusya'dan çıkan McDonald's, restoranlarını 15 yıl içinde geri almak için sözleşmelere opsiyon ekledi.

Haberin Devamı

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrasında batılı şirketler Rusya'daki faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. Rusya'dan çekilme kararı alan şirketlerden biri olan McDonald's Rusya'ya yeniden dönmek için de açık kapı bıraktı.

McDonald's devir sözleşmelerini yaparken bir madde ile geri dönüşü mümkün kılan kuralı belirlemiş oldu. Opsiyon maddesine göre McDonald's 15 yıl içinde restoranlarını geri alma opsiyonunu kullanabilecek.

RUSYA DEVİRLERİ ONAYLADI

Rusya, McDonald's'ın devir sözleşmelerini onayladı. Rusya'daki mağazalarını Alexander Govor'a satan McDonald's mağazalarını isterse 15 yıl içinde geri alabilecek.

Rusya'daki McDonald's mağazaları bundan sonra "Golden Arches - Altın Kemerler" markası adı altında faaliyet gösterecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Mcdonalds#Rusya#Mağaza

BAKMADAN GEÇME!

Herkes Amber Heardün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere DARVO ile ulaştı

Herkes Amber Heard'ün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere 'DARVO' ile ulaştı

#Johnny Depp
Önce telefon çaldı, sonra buldozer geldi, yarım saatte her şey oldu bitti... Filistinli köylülere atış alanı tehciri

Önce telefon çaldı, sonra buldozer geldi, yarım saatte her şey oldu bitti... Filistinli köylülere 'atış alanı' tehciri

#Batı Şeria
Bir darbe de rol arkadaşından: Asın bayrakları Johnny için

Bir darbe de rol arkadaşından: Asın bayrakları Johnny için!

#Johnny Depp

BAKMADAN GEÇME!

Herkes Amber Heardün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere DARVO ile ulaştı

Herkes Amber Heard'ün kazanmasını bekliyordu... Johnny Depp zafere 'DARVO' ile ulaştı

#Johnny Depp
Önce telefon çaldı, sonra buldozer geldi, yarım saatte her şey oldu bitti... Filistinli köylülere atış alanı tehciri

Önce telefon çaldı, sonra buldozer geldi, yarım saatte her şey oldu bitti... Filistinli köylülere 'atış alanı' tehciri

#Batı Şeria
Bir darbe de rol arkadaşından: Asın bayrakları Johnny için

Bir darbe de rol arkadaşından: Asın bayrakları Johnny için!

#Johnny Depp