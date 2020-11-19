MB kararı sonrası dolarda son durum

Dolar kuru Merkez Bankasının faiz kararı öncesi 7.70 TL seviyesinde hareket ederken; politika faizinde yapılan 475 baz puanlık faiz artışı kararı sonrası 7.50 TL seviyesine kadar geriledi. Dolar kuru saat 14.18 itibarıyla yüzde 0.99 oranında düşüşle 7.6325 TL seviyesinde hareket etti.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasasının kapanış saatinde 7.70 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.71 TL seviyesinden başlamıştı.

EURO 9 TL'NİN ALTINI GÖRDÜ

Euro fiyatları Merkez Bankasının faiz kararı sonrası 9 TL'nin altına gerileyerek en düşük 8.8885 TL'yi gördü. Euro şu dakikalarda 9.0448 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.1222 TL seviyesinde işlem görüyor.

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.32 oranında yükselişle 92.61 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise 1.1824 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.07 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.83 seviyesinde bulunuyor.

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