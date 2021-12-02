Para politikası, enflasyon, faiz... Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan önemli mesajlar

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yerli yatırımcılarla yatırım toplantısını gerçekleştirdi. Kavcıoğlu ekonomiye ilişkin olarak cari işlemler dengesinin ağustos ve eylül ayında fazla verdiğini ve yatırım iştahının yüksek seviyelerde olduğunu söyledi.

Başkan Kavcıoğlu mevcut para politikası duruşunun birikimli etkilerinin 2022'nin ilk yarısında gözlemleneceğini söylerken, istihdam beklentilerinin geçmiş yıllara göre daha güçlü olduğuna değindi. Kavcıoğlu cari işlemler verisindeki iyileşmenin belirginleşerek devam ettiğini de kaydetti.

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Kavcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

-Faiz indirimi için sınırlı alanımız kaldı, bu alanı büyük ölçüde bitirdiğimizi düşünüyorum. TCMB'nin piyasaya müdahalesi oynaklığı gidermeye yönelik. Kurun kendi kendine dengelenmesini bekliyoruz.

-Kurun istikrar ve dengeye kavuşacağını düşünüyoruz. Çok güçlü bir maliye tarafımız ve bütçe dengemiz var. Fiyat artışı geçici, önemli bir kısmı enflasyona dönüşmeyecek.

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-23 Eylül tarihinden bu yana TL tasarruf mevduatındaki yükseliş devam ederken, yabancı para mevduatında sınırlı azalış gerçekleşti. Kısa sürede çok daha düşük seviyede enflasyon gözlemlenecek. Döviz mevduatlarının TL enstrumanlara geçişini teşvik etmek için yakında düzenleme yapacağız.

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-Mevcut para politikası duruşumuzun birikimli etkilerini 2022'nin ilk yarısında gözlemleyeceğiz. Cari işlemler dengesi ağustos ve eylül aylarında fazla verdi. Yıllıklandırılmış cari işlemlerdeki iyileşme belirginleşerek devam etti.

-Döviz piyasasında gerçekçi olmayan, sağlıksız fiyat oluşumu var, TCMB yüksek volatiliteye müdahale edebilir. İstihdam piyasası salgın dönemi kayıplarını büyük ölçüde telafi etti.

-Para politikası ticari kredileri olumlu etkiledi, fakat kredi büyümesi ortalamaların altında seyrediyor. Artan emtia fiyatları ve tedarik zinciri kaynaklı unsurlar ortadan kalktığında enflasyon gerileyecektir.

-Rezervlerimizi kararlı bir şekilde artırmaya devam edeceğiz. 2022 sonunda tüm göstergelerde hedeflerimize ulaşacağız.

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PİYASAYA MÜDAHALE ETMİŞTİ

Son günlerde Döviz kurlarında yaşanan oynaklığa Merkez Bankası'ndan müdahale gelmişti.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denilmişti.

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TCMB, Ocak 2014'ten bu yana ilk kez döviz piyasasına doğrudan müdahale etmekte olduğunu bildirilmişti.

Öte yandan Merkez Bankası, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlandığını da duyurmuştu.