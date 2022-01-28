MB Başkanı Kavcıoğlu: Kuru hallettik enflasyonu da halledeceğiz

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MERKEZ Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın ilk enflasyon raporunu açıklamak için düzenlediği basın toplantısında, enflasyonu 2022 yılı sonunda yüzde 23.2, 2023 yıl sonunda yüzde 8.2 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 5.0 seviyelerine tahmin ettiklerini açıkladı. Kavcıoğlu, doğalgaz fiyatlarının halen yüksek seviyelerini koruduğunu belirterek, ham petrol fiyatlarına ilişkin varsayımlarını da 2022 yılında ortalama 80.4 dolar, 2023 yılında ise ortalama 74.3 dolar olarak güncellediklerini söyledi. 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 11.4 puanlık güncellemeyle yüzde 11.8’den yüzde 23.2’ye yükselttiklerini kaydeden Kavcıoğlu, “Bir önceki rapor dönemine göre Türk lirası cinsinden ithalat fiyatlarına bağlı güncelleme enflasyon tahminini 4.2 puan artırırken; gıda fiyatları varsayımındaki artıştan 2.5 puan katkı geldi. Diğer yandan, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar, büyük ölçüde alkol-tütün fiyatları ile elektrik ve doğal gaz fiyatlarındaki artış kaynaklı olarak yıl sonu enflasyon tahminini 3 puan yukarı çekti. Ayrıca, birim iş gücü maliyetleri 2022 yılı için belirlenen asgari ücret artışına bağlı olarak 2 puanlık yükseltici etki yaparken, çıktı açığındaki güncelleme ise tahminleri 0.3 puan aşağı çekti” dedi. Merkez Bankası bir önceki enflasyon raporu döneminde yıl sonu için yüzde 13.9 olarak tahmin ettiği gıda enflasyonu tahminini yüzde 24.2’ye çıkardı. Enflasyon raporunda paylaşılan bir tabloya göre enflasyon mayıs ayında yüzde 54’lerle zirveyi görüyor.

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FAİZ İNDİRİMİYLE İLGİSİ YOK

Kavcıoğlu, yaptıkları çalışmalara göre Türkiye’de ihracattaki üretim için yapılan ithalatın yüzde 25-30 civarında olduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Bugün piyasada tamamen dolar bazında bir ithalatın ihracatta kullanım oranını yüzde 80-90 gibi yanlış bir algıyla tüm ticareti döviz üzerinden oluşturmuş durumdayız. Böyle konjonktürde kurun yükselmemesi mümkün değil. Bunun faiz indirimiyle hiçbir ilgisi yok. Faiz indirimi yapmasaydık da bu sefer faiz artırımı için baskıyla aynı şey olacaktı. Biz şimdi doğru bir modeli çalıştık, ortaya koyduk. Türkiye Ekonomi Modeli, üretim, yatırım ihracat ve istihdam. Türkiye bunu sağladığında dünyadan da olumlu anlamda ayrışacaktır. Üretimi artırdığımız noktada fiyatlar da düşecektir, Türkiye de büyüyecektir. Türkiye her şeye rağmen yüzde 10’un üzerinde büyüdü, bunu neden hiç kimse tartışmıyor? Bizim bunu analiz edip destekleyici kararları almamız gerekiyor. Kuru hallettik Allah’ın izniyle inşallah enflasyonu da bu modelle hallettiğimizde Türkiye çok daha iyi yerlere gelecektir.”

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LİRALAŞMA STRATEJİSİ

Alınmış olan kararların birikimli etkilerini yeni yılın ilk çeyreğiyle birlikte yakından takip ettiklerini kaydeden Kavcıoğlu, “Bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla MB’nin tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütüyoruz. Bu kapsamda “Liralaşma Stratejisi” MB’nin politika gözden geçirme sürecinin asli unsurlarından biridir” dedi. Kavcıoğlu, enflasyondaki köpük giderildikten sonra, enflasyonun hedeflenen noktalara geleceğini anlatarak, “Bununla ilgili kararları alıyoruz ve uyguluyoruz. Liralaşma stratejisiyle birlikte hedeflediğimiz gibi tek haneli rakamlara inecek ve Türkiye’nin gündeminden enflasyon kalkacak çünkü biz liraya, ülkemize güveniyoruz. Vatandaşımızın bu konudaki desteğine güveniyoruz. Bunu çok yakın zamanda hep beraber görerek yaşayacağız” diye konuştu.

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BANKALARA UYARI

BANKA olarak faizi yüzde 14’e indirdiklerini dile getiren Kavcıoğlu, 20 Aralık’ta başlatılan kur korumalı mevduatta maliyetin yüzde 16.6 olduğunu dile getirdi. Dönüşüm mevduatının 209 milyar liraya ulaştığını söyleyen Kavcıoğlu, “Türkiye’deki mevduatların ortalama süresi 45 gün ve altıdır. Bugün 209 milyar liranın yüzde 50’den fazlası 3 ay, yüzde 20-25 civarında 2 ay, 6,9 ay ve 1 yıla uzanan bir vadeye doğru gidiyoruz. Liralaşma stratejisi sayesinde mevduatın vadesi uzayacak, maliyetleri düşecek. Bu da bankanın maliyetlerini düşürecek. Şu an düşürmüş durumda” dedi. Kavcıoğlu, DTH’daki çözülmenin de 5 milyar dolara yaklaştığını söyledi. Bankaların Merkez Bankası’nın yanında durup, daha düşük oranlarda kredileri finanse etmeleri gerektiğini vurgulayan Kavcıoğlu, “Yeni yatırımlar yapabilmemiz için bankacılık sektörünün Merkez Bankası’nın sağladığı bu imkanları kendi imkanlarıyla birleştirerek üretimi finanse etmeleri konusunda gerekeni yapmaları lazım. Bugün ortalama maliyetleri aralık ayı kurlarına göre yüzde 16-17 civarında. Bu, gittikçe aşağı doğru geliyor. Sizin bu civardaki maliyetinizle yüzde 30 faizle kredi vermeniz doğru değil. Merkez Bankası olarak buna razı değiliz“ dedi.

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‘20 ARALIK’TA MERKEZ TEK KURUŞ SATMADI’

KAVCIOĞLU, bilançosu dünyada en şeffaf açıklanan merkez bankalarından biri olduğunu ve yapılan tüm işlemlerin bilançodan takip edilebildiğini belirterek, “20 Aralık’ta Merkez Bankası tek kuruş satmamıştır. Bireyseller, kurumsallar yurtdışı yaklaşık 2 milyar 250 milyon dolar satış gerçekleştirerek kuru oldukça düşük bir seviyeye getirmiştir” diye konuştu. Merkez Bankası’nın rezervlerinin azalmasına yönelik değerlendirmelerin yanlış olduğunu kaydeden Kavcıoğlu, rezerv azalışında BOTAŞ’a döviz satışının da etkisi olduğunu ifade etti. Birleşik Arap Emirlikleri ile 5 milyar dolarlık swap anlaşması yapıldığını hatırlatan Kavcıoğlu, 1-2 ülkeyle de görüşmelerin devam ettiğini söyledi.