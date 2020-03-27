Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Mazot gübre desteklemesi 2020
Tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında mazot ve gübre desteklemesi başta olmak üzere, anaç koyun keçi, hububat ve baklagil, dane mısır, hayvan hastalık tazminatı, sertifikalı tohum ve fidan üretim, hastalıktan ari işletme ve küpe uygulaması, deprem zararı ödemeleri (Hayvan ve yem yardımı) hesaplara yatırılacak. Peki, destekleme ödemeleri verilen iller için para çekme işlemi ne zaman yapılacak? İşte, toplamda 1 milyar 987 milyon liralık destekleme ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağına dair detaylı bilgiler
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Mazot Gübre , Anaç Koyun Keçi, Hububat-Baklagil, Dane Mısır, Hayvan Hastalık Tazminatı ve Tiftik Keçilerine ilave destekleri" ne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Pakdemirli'nin destekleme ödemeleri için açıklaması şu şekilde;
" Toplam 1 milyar 987 milyon 581 Bin TL'lik destek ödemeleri 27 Mart Cuma günü saat 18.00'dan sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.
Üreticilerin TCKN son hanelerine göre yatırılacak destek miktarları
Mazot Gübre: 21 il, 610.502 üretici, 1,196 milyar TL
Anaç Koyun Keçi: 80 il, 196.116 yetiştirici, 580 milyon TL
Hububat-Baklagil Desteği: 20 il, 46.820 üretici, 164 milyon TL
Dane Mısır Desteği: 7 il, 9.799 üretici, 22 milyon TL
Hayvan Hastalık Tazminatı: 68 il, 686 yetiştirici, 16,2 milyon TL
Tiftik Keçilerine ilave destek: 3 il, 131 yetiştirici, 226 bin TL
Sertifikalı tohum ve fidan Üretim: 7 ilde 20 firmaya 6,8 milyon TL
Hastalıktan ari işletme ve küpe uyg.: 7 ilde 8 yetiştiriciye 155 bin TL
Deprem Zararı Ödemeleri (Hayvan ve yem yardımı): 103 çiftçiye 2 milyon 200 bin TL
Tüm üreticilerimize hayırlı olsun."
Ödemeler aşağıdaki ödeme takvimine göre yapılacak:
|TCKN SON HANESİ
|VKN SON HANESİ
|AKTARIM TARİHİ
|0
|0 1 3 5 7 9
|27 Mart 2020 Saat 18:00'den sonra
|2
|2
|03 Nisan 2020 Saat 18:00'den sonra
|4
|4
|10 Nisan 2020 Saat 18:00'den sonra
|6 8
|6 8
|17 Nisan 2020 Saat 18:00'den sonra
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