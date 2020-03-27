Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Mazot gübre desteklemesi 2020

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Mazot Gübre , Anaç Koyun Keçi, Hububat-Baklagil, Dane Mısır, Hayvan Hastalık Tazminatı ve Tiftik Keçilerine ilave destekleri" ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli'nin destekleme ödemeleri için açıklaması şu şekilde;

" Toplam 1 milyar 987 milyon 581 Bin TL'lik destek ödemeleri 27 Mart Cuma günü saat 18.00'dan sonra üreticilerimizin hesaplarına yatırılmaya başlanacak.

Üreticilerin TCKN son hanelerine göre yatırılacak destek miktarları

Mazot Gübre: 21 il, 610.502 üretici, 1,196 milyar TL

Anaç Koyun Keçi: 80 il, 196.116 yetiştirici, 580 milyon TL

Hububat-Baklagil Desteği: 20 il, 46.820 üretici, 164 milyon TL

Dane Mısır Desteği: 7 il, 9.799 üretici, 22 milyon TL

Hayvan Hastalık Tazminatı: 68 il, 686 yetiştirici, 16,2 milyon TL

Tiftik Keçilerine ilave destek: 3 il, 131 yetiştirici, 226 bin TL

Sertifikalı tohum ve fidan Üretim: 7 ilde 20 firmaya 6,8 milyon TL

Hastalıktan ari işletme ve küpe uyg.: 7 ilde 8 yetiştiriciye 155 bin TL

Deprem Zararı Ödemeleri (Hayvan ve yem yardımı): 103 çiftçiye 2 milyon 200 bin TL

Tüm üreticilerimize hayırlı olsun."

Ödemeler aşağıdaki ödeme takvimine göre yapılacak: