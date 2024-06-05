Mayısta satışlar nisan ayına göre yüzde 31.5 arttı... Otomotiv pazarı hız kesmedi

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ZORLU finansman koşulları ve artan fiyatlara rağmen otomotiv satışları mayıs ayında 100 bin adedi geçerek tarihin en yüksek ikinci mayıs ayı rakamlarına ulaştı. Nisan ayında uzun bayram döneminin etkisiyle 75 bin 919 adet olarak gerçekleşen otomobil ve hafif ticari araç pazarı mayısta yüzde 31.5 artarak 100 bin 305 adedi buldu. Mayıs ayında pazar Mayıs 2023’e göre yüzde 10.1 daralsa da söz konusu daralma sektör beklentilerinin çok altında kaldı. Öyle ki, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Ocak-Mayıs satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artarak 471 bin 743 adet oldu. Rekorların kırıldığı 2023’te 5 aylık satışlar 340 bin 237 adet olmuştu.

1 MİLYONUN GÖSTERGESİ

5 ayda gerçekleşen yarım milyon adede yakın satış büyüklüğü otomotiv pazarının bu yıl da 1 milyon adetli rakamları yakalacağının önemli bir göstergesi oldu. Üstelik 2023 yılında yatırım amaçlı taleple birlikte pazarda “hormonlu” bir büyüme vardı. Bu yıl ise markaların elinde yüksek stok bulunması nedeniyle kampanya kanallarını açması, pandemiden bu yana biriken 300 bin adetlik talep, turizmdeki beklentiler doğrultusunda filoların yaz dönemi öncesi ihtiyaçlarını gidermesi gibi etkenler satışlarda etkili olmaya devam ediyor. Öte yandan, 7 Temmuz’da devreye girmesi beklenen yeni güvenlik yönetmeliği de bazı modeller ile sınır olsa da satışları arttıran sebepler arasında.

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CLIO ZİRVEDE TOGG TAKİPTE

Renault Clio 4.661

Togg T10X 4.140

Renault Megane 3.374

Chery Tiggo 8 Pro 3.038

FIAT Egea 2.873

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATIŞI 27 BİNİ GEÇTİ

MAYIS ayında elektrikli otomobil satışları 7 bin 349 adedi buldu. En çok satan elektrikli otomobil 4 bin 410 adetle Togg T10X oldu. Bu markayı 550 adetle Ssangyong Torres, 158 adetle BMW 5 serisi izledi. Tesla ise mayısta sadece 10 adet Model Y teslim edebildi. Ocak-Mayıs 2024 döneminde ise toplam elektrikli otomobil satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 257 artarak 27 bin 604 adede ulaştı.

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ZORLU KOŞULLARA RAĞMEN PAZAR NEDEN DARALMADI?

1- Pandemiden bu yana biriken ve 300 bin adet olduğu söylenen talep.

2- Yıla elinde yüksek stokla başlayan markaların kampanya kanallarını açması.

3- Yüksek turizm beklentisiyle filoların yaz öncesi ihtiyaçlarını karşılamak istemesi.

4- Yılın ilk çeyreğinde gelmeyen hafif ticari araçların pazara girmesi.

5- Sınırlı sayıda modeller için geçerli olsa da GSR II’ye takılan araçlara ilave kampanyalar yapılması.

5 AYDA YARIM MİLYON ARAÇ SATILDI (DÖNEM/ADET)

Ocak 79.710

Şubat 105.900

Mart 109.828

Nisan 75.919

Mayıs 100.305

Toplam 471.473 (ODMD Ocak-Mayıs 2024 verileridir.)