Mayısta ithalat ve ihracat arttı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %65,7 artarak 16 milyar 498 milyon dolar, ithalat %54,0 artarak 20 milyar 627 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE İHRACAT %38,3, İTHALAT %25,2 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %38,3 artarak 85 milyar 209 milyon dolar, ithalat %25,2 artarak 103 milyar 485 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2021 Mayıs ayında %68,6 artarak 9 milyar 207 milyon dolardan, 15 milyar 519 milyon dolara yükseldi.







Mayıs ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat %61,7 artarak 10 milyar 725 milyon dolardan, 17 milyar 342 milyon dolara yükseldi.



Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Mayıs ayında 1 milyar 823 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi %64,9 artarak 32 milyar 861 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %89,5 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI MAYIS AYINDA %20,2 ARTTI

Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %20,2 artarak 3 milyar 436 milyon dolardan, 4 milyar 129 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Mayıs ayında %74,3 iken, 2021 Mayıs ayında %80,0'a yükseldi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE %13,1 AZALDI

Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı %13,1 azalarak 21 milyar 35 milyon dolardan, 18 milyar 277 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Mayıs döneminde %74,5 iken, 2021 yılının aynı döneminde %82,3'e yükseldi.

İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI %94,1 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2021 Mayıs ayında imalat sanayinin payı %94,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %2,5 oldu.



Ocak-Mayıs döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı %94,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %3,3, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %1,9 oldu.

ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI %76,7 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2021 Mayıs ayında ara mallarının payı %76,7, sermaye mallarının payı %13,9 ve tüketim mallarının payı %9,3 oldu.

İthalatta, 2021 Ocak-Mayıs döneminde ara mallarının payı %75,8, sermaye mallarının payı %13,9 ve tüketim mallarının payı %10,2 oldu.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜKE ALMANYA

Mayıs ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 408 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 152 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 106 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 835 milyon dolar ile İtalya, 715 milyon dolar ile İspanya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,6'sını oluşturdu.



Ocak-Mayıs döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 7 milyar 683 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 5 milyar 427 milyon dolar ile ABD, 4 milyar 983 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 4 milyar 397 milyon dolar ile İtalya ve 3 milyar 981 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,1'ini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Mayıs ayında Çin'den yapılan ithalat 2 milyar 633 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 62 milyon dolar ile Rusya, 1 milyar 783 milyon dolar ile Almanya, 951 milyon dolar ile ABD, 933 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %40,5'ini oluşturdu.



Ocak-Mayıs döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 12 milyar 286 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 10 milyar 312 milyon dolar ile Rusya, 9 milyar 354 milyon dolar ile Almanya, 4 milyar 700 milyon dolar ile ABD, 4 milyar 575 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %39,8'ini oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT %2,0 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat %2,0, ithalat %2,3 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat %63,7, ithalat %51,6 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI %2,7 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mayıs ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,1'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %2,7'dir. Ocak-Mayıs döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,3'tür. Ocak-Mayıs döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,1'dir.



Mayıs ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %78,4'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %11,4' tür. Ocak-Mayıs döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %78,8'dir. Ocak-Mayıs döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,7'dir.

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 15 MİLYAR 652 MİLYON DOLAR

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Mayıs ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %66,1 artarak 15 milyar 652 milyon dolar, ithalat %51,2 artarak 19 milyar 317 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında dış ticaret açığı %9,4 artarak 3 milyar 352 milyon dolardan, 3 milyar 665 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Mayıs ayında %73,8 iken, 2021 Mayıs ayında %81,0'a yükseldi.

İHRACAT 2021 YILI OCAK-MAYIS DÖNEMİNDE 80 MİLYAR 771 MİLYON DOLAR

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2021 yılı Ocak-Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre %38,8 artarak 80 milyar 771 milyon dolar, ithalat %26,2 artarak 99 milyar 364 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı %9,5 azalarak 20 milyar 554 milyon dolardan, 18 milyar 593 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020 Ocak-Mayıs döneminde %73,9 iken, 2021 yılının aynı döneminde %81,3'e yükseldi.

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