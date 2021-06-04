Mayısta ihracatın lideri ‘kimya’ oldu

Yılın ilk 5 ayında da ihracat yüzde 38.3 artışla 85 milyar 219 milyon dolara yükseldi. Kimyevi maddeler ve mamulleri sektörünün ihracatı ise geçen ay 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 80.5 artarak 2 milyar 130 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektörün Ocak-Mayıs 2021 dönemindeki ihracatı da yaklaşık yüzde 35’lik yükselişle 9 milyar 597 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, kimya sektörünün hem üretimde hem de ihracatta güçlü bir performans gösterdiğinin belirterek, şunları kaydetti: “27 sektöre ham madde veya yarı mamul veren sektörümüz, ülkemizin büyümesine ve ekonomimize büyük bir katma değer sağlıyor. Pandemi kısıtlamaları, lojistik ve tedarik sorunlarına rağmen sektörümüzün ihracatı hız kesmedi. Aksine mayıs ayında Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren sektörü olduk. Mayısta geçen yıla kıyasla yüzde 80 artışla 2.1 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdik.”

‘UMUT VAAT EDİYOR’



Türkiye’nin ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdüğünü hatırlatan Pelister, “Bu başarılar bize gelecek adına umut vadediyor. Pandemi dolayısıyla finansmana ulaşmada zorluk yaşayan sanayicilerimiz ve ihracatçılarımız için en kısa zamanda uygun finansman koşullarına ulaşmayı bekliyoruz” dedi.

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