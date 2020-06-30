Mayısta 513 teşvik belgesi verildi

Bakanlık, aynı dönemde toplam 485 milyon 472 bin lira sabit yatırım bedelli 114 yatırım teşvik belgesini de iptal etti. İptal edilen bu yatırımlarla da toplam 2,910 kişilik istihdam öngörülüyordu.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Mayıs ayı yatırım teşvik belgelerine ilişkin tebliğ eki listeye göre, teşvik belgesi alan kurum ve kuruluşların sabit yatırımları 10 milyar 954 milyon lira, bu kapsamda ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı 487 milyon dolar olarak belirlendi. Teşvik belgeleri kapsamında 12,837 kişilik istihdam öngörülüyor.

Aynı gazetede yayımlanan, Mayıs ayında tamamlama vizeleri yapılan yatırım teşvik belgeleri listesine göre, bu ayda tamamlama vizesi alan 105 kurum, kuruluş ve firmanın sabit yatırım tutarı 1 milyar 72 milyon lira, bu kapsamda ithal edilen makine ve teçhizat tutarı 139 milyon dolar, istihdam da 2 bin 867 kişi olarak gerçekleşti.