Mayıs sonu turizm hareketlenir

Türkiye’de koronavirüsle mücadele için tüm birimler alarma geçerken, dünya çapında devam eden salgından en çok etkilenen sektörlerin başında ise turizm geliyor. Turizmde son yaşanan gelişmelerle ilgili olarak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, CNN’de katıldığı programda değerlendirmelerde bulundu. Turizm sezonunun ertelenmesine ilişkin Ersoy, “Bizim öngörümüz, mayıs sonuna ertelenecek, şu anki gidişat onu gösteriyor. Ramazan Bayramı bizim için başlangıç olabilir, iç turizm hareketleriyle Ramazan Bayramı ile birlikte turizm hareketleri de Türkiye genelinde başlar diye umuyoruz” diye konuştu.

ÖNCE İÇ PAZAR

Koronavirüs nedeniyle Türkiye’deki rezervasyon iptallerine ilişkin soruya karşılık Ersoy, 2020 sezonuna çok ciddi şekilde hazırlık yapıldığını, Türkiye’nin turizm sektörü olarak dünya genelinde en yoğun tanıtım kampanyası yapan ülke olduğunu söyledi. Bu sene için belirlenen 58 milyon turist hedefinin yakalanamayacağını belirten Ersoy, yurtdışındaki tur operatörleriyle konuştuğunu, Türkiye’nin ileriye dönük rezervasyonlarda en az iptale sahip ülke olduğu bilgisini aldığını dile getirdi. Yurtdışındaki tur operatörlerinin verdiği bilgiyi paylaşan Ersoy, “Az sayıda satış başladı ve orada da Türkiye satışları diğer ülkelerle kıyaslandığında ‘açık ara ileri’ diyorlar. Bu açıdan baktığınız zaman sevindirici” dedi. Ersoy, Türkiye’ye yolcu tedariği yapan ülkelerdeki düzelme ile birlikte hızlı bir şekilde kaybedilen sayıların tekrar yukarıya çıkacağını ifade etti.

DEVLET KEFİL OLDU

Koronavirüsle mücadele kapsamında açıklanan destek paketinden kültür ve turizm alanında kimlerin faydalanacağına ilişkin bilgi veren Ersoy, paydaşlar için sektöre dönük yapılan çalışmaları anlattı. Maliye ve Hazine Bakanlığı’nın ve ilgili bakanlıkların Kültür ve Turizm Bakanlığı ile koordineli bir şekilde çalıştığını aktaran Ersoy, ilk etapta vergi ödevinin ötelenmesi maddesinin geçtiğini söyledi. Finansman konusunda sıkıntı olduğunu, bu kapsamda Kredi Garanti Fonu limitlerinin arttırıldığını dile getiren Ersoy, rutin Kredi Garanti Fonu kredilendirmesinin dışında döviz getirici işlem yapan seyahat acenteleri ve konaklama sektörü için döviz getirici Eximbank kredilerinin bulunduğunu, bunlara ilave limitler sağlandığını belirtti. Ersoy, şöyle devam etti: “Devletin Kredi Garanti Fonu kefalet oranı yüzde 80’den yüzde 100’e çıkarıldı, yani tamamına kefil oluyor. Siz eğer döviz getirici bir işlem yapıyorsanız ki seyahat acenteleri ve konaklama sektörü bundan yararlanabiliyor. Burada yüzde 100’e çıkıyor kefalet oranı. Bunlarla ilgili yeni bir limit tanımlaması da yapıldı. Pazartesi gününden itibaren Eximbank ve Kredi Garanti Fonu ile anlaşmalı protokollü bankalar da bu finansmanın kullanımına başlayacak.”

HAVA TRAFİĞİ ASYA’DAN BAŞLAYACAK

İç turizmin hareketlenmesi için önlemleri olup olmayacağı yönündeki soru üzerine, öncelikle ülkedeki yangının kontrol altına alınacağını, daha sonra Türkiye’ye yolcu tedariği yapan ülkeleri izleyeceklerini ve yapılacak düzenlemelerle hava trafiğinin başlayacağını belirten Mehmet Ersoy, “Hava trafiğinin Asya’dan açılacağını düşünüyoruz. Akabinde Rusya ve Rusça konuşan ülkelerden hava trafiğinin hareketleneceğini düşünüyoruz. Sonrasında Orta Avrupa, Batı Avrupa, İngiltere ve Amerika kıtasına doğru bütün düzelmenin olacağını düşünüyoruz. Biz, toplum olarak bu işi disiplinli şekilde götürebilirsek içeride de trafik başlamış olacak, her hafta buna yurt dışı trafiği de eklenerek haziran sonuna turizm trafiğinde tamamen düzelme olacağını öngörüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.