Mayıs enflasyonunda sürpriz yok... Yıllık 75.45 ile zirve

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MAYIS ayında enflasyon zirveyi görerek yüzde 75.45 olarak gerçekleşti. Aylık bazda tüketici enflasyonu yüzde 3.37 oldu. Mayıs ayı enflasyonunun açıklanması ile memur ve emeklilerin temmuz ayında alacakları zam oranı da netleşmeye başladı. SSK ve Bağ Kur emeklisinin zam oranı şimdiden yüzde 22.72, memur ve memur emeklisinin zammı da yüzde 17.38 olacak. Zam oranı temmuz ayında haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarının açıklanması ile netleşecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, “En kötüsü geride kaldı. Enflasyonda kalıcı düşüş haziranda başlayacak” dedi.

MAYISTA EN FAZLA ARTIŞ GİYİMDE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon verilerine göre ana harcama grupları itibarıyla en yüksek artış, giyim ve ayakkabı grubunda yaşandı. Aylık bazda artış yüzde 9.60 oldu. İkinci sırada yüzde 7.08’lik artışla konut gelirken, eğitim yüzde 5.63 ile üçüncü sırada yer aldı. Alkollü içecekler ve tütün grubundaki artış yüzde 4.74 olurken, gıda grubunda fiyatlar yüzde 1.69 arttı.

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Yıllık bazda ise eğitim yüzde 104.80 ile ilk sırada geldi. Konut grubundaki artış yüzde 93.21, lokanta ve oteller grubundaki artış yüzde 92.94, alkollü içecekler ve tütün grubundaki artış yüzde 86.48, gıda grubundaki artış da yüzde 70.14 oldu.

Mayıs ayında en fazla artış gösteren ürün yüzde 15.51 ile kakao olurken, erkek giyimdeki artış yüzde 12.03, kadın giyimdeki artış yüzde 9.39, şarküteri ürünleri ve diğer et çeşitleri yüzde 9.27 artarken, kahve yüzde 8.82, okul öncesi eğitim ve ilköğretim yüzde 8.03, oteller, pansiyonlar yüzde 7.26, taze meyveler yüzde 6.98, ekmek yüzde 5.43 ve sigaralar da yüzde 4.87 oranında arttı.

PİYASA ‘ZİRVEYİ’ FİYATLAMIŞTI

TÜİK’İN dün mayıs ayına yönelik açıkladığı enflasyon verisi, piyasa beklentisinin hafif üzerinde geldi. Gerek piyasa gerekse Merkez Bankası (TCMB) mayısta yıllık enflasyonun zirveye ulaşmasını bekliyordu. TCMB Başkanı Fatih Karahan, geçen ay düzenlenen yılın ikinci enflasyon raporu toplantısında, “Enflasyonda zirveyi mayıs ayında göreceğiz. Şu anki hesaplarımıza göre, baz etkisi ve doğalgaz etkisiyle enflasyonda zirvenin yüzde 75-76 civarında olacağını öngörüyoruz” demişti. Piyasa da enflasyonun mayısta aylık bazda yüzde 3 artmasını; yıllık enflasyonun ise yüzde 75 bandına yükselerek zirveye ulaşmasını bekliyordu. Piyasada yıllık enflasyon için en yüksek tahmin ise yüzde 77.8 idi. Dün açıklanan veriler, mayısta gerçekleşen aylık enflasyonun yüzde 3.37, yıllık enflasyonun ise yüzde 75.45 ile piyasa beklentisinin hafif üzerinde olduğunu ortaya koydu.

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ETKİLERİ SINIRLI KALDI

Enflasyonun mayıs ayında zirveye ulaşacağı beklentisi önceden fiyatlandığı için açıklanan verinin piyasaya etkisi de sınırlı oldu.

Dolar/TL, yeni haftaya yatay seyirle başlamasının ardından enflasyonun açıklandığı saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 32.2180’den, Euro/TL yüzde 0.1 yükselişle 34.9940’tan işlem gördü. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi ise haftaya yüzde 0.41 yükselişle 10 bin 443,16 puandan başladı. Gün içinde yükselişini sürdüren endeks, 10 bin 564 puana kadar yükseldi.