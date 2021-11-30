Mavi Marmara icradan satıldı

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Mavi Deniz Taşımacılığı şirketinin iflası ve borçları nedeniyle ‘Anatolia’ gemisi Somali’nin Mogadişu Limanı’nda terk edildi. İstanbul Anadolu İcra Müdürlüğü, şirketten alacaklıların talebi üzerine ‘Anatolian’ gemisini satışa çıkarttı. Geminin Mogadişu Limanı’nda bulunduğu belirtilen ilanda, sigorta değerinin ise 2 milyon dolar olduğu belirtilmişti. İlanda “Gemide silahlı muhafızlar bulunmasına ve karşılık verilmesine rağmen saldırının hem füze, hem de mermi atılmak suretiyle devam ettiği, en nihayetinde askeri muhafız gemilerinin yetişmesi ile saldırı sona ermiştir. Bu sebeple satışa konu gemide saldırıya dair izler mevcuttur” ifadeleri kullanılmıştı. ‘Anatolian’ gemisi, önceki gün yapılan açık arttırmada 2E Denizcilik Şirketi’ne 4 milyon 853 bin liraya satıldı.

‘Mavi Marmara’, Türkiye Denizcilik İşletmeleri için 1994 yılında inşa edildiğinde, kız kardeşi ‘Karadeniz’ ile birlikte Türk denizlerinin beyaz kuğuları olarak anılıyordu.

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10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yıllarca Marmara’da, Ege’de en keyifli yolculukların baş aktörü oldu. Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nin ardından İstanbul Deniz Otobüsleri’ne (İDO) devredildi. İnsani Yardım Vakfı tarafından satın alınan ‘Mavi Marmara’, 2010 yılında Filistin’e insani yardım taşıyan filonun ana gemisi oldu. İçerisinde 800 sivilin olduğu ‘Mavi Marmara’, 31 Mayıs 2010 günü sabaha karşı uluslararası sularda İsrail komandolarının saldırısına uğradı. Gemide 10 sivil hayatını kaybetti, 60 kişi de yaralandı. İsrail 6 yıl sonra gemide hayatını kaybedenlere 20 milyon dolar tazminat ödedi. Saldırının ardından İstanbul’a getirilen ‘Mavi Marmara’, bir süre müze olarak ziyaretlere açıldı. Daha sonra da satıldı. Gemiyi satın alan Mavi Deniz Taşımacılığı şirketi büyük bir tadilatla yolcu gemisini yük gemisine çevirdi ve ‘Erdoğan Bey’ ismi verildi. Tam 93 metre boyunda ve 15.80 metre enindeki gemi Marmara’da kullanıldıktan sonra Afrika’ya gitti. İsmi bir kez daha değiştirilerek ‘Anatolian’ oldu. Ancak burada da defalarca korsan saldırısına uğradı. Gövdesinde yine kurşun ve roket delikleri açıldı.