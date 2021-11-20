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Mavi Marmara gemisi icradan satışa çıktı

#Mavi Marmara#Gemi#İcra
Mavi Marmara gemisi icradan satışa çıktı

2010 yılında Filistin'e insani yardım götürürken İsrail askerlerince saldırıya uğrayan gemi 3.8 milyon lira bedelle icradan satılmasına karar verildi.

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Filistin’e insanı yardım götürülürken İsrail askerlerince 2010 yılında saldırıya uğrayan, o dönem ’Mavi Marmara’ ismindeki gemi, 3 milyon 888 bin liradan Anadolu 3’üncü İcra Dairesi’nce satışa çıkarıldı. Gemi, ağustos ayında da Somali’de korsanların hedefi olmuştu. Somali’nin Başkenti Mogadişu Limanı’nda bulunan gemiyi, Türkiye’ye getirme masrafının ise 320 bin 222 dolar olduğu belirtildi.

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Anadolu 3. İcra Dairesi’nce yayınlanan açık artırma ilanında, Mavi Deniz Taşımacılığı’na ait 93 metre boyunda, 15.80 metre enindeki eski adı ’Mavi Marmara’ olan ’Anatolian’ isimli yük gemisinin 3 milyon 888 bin liradan açık arttırmaya konulduğu duyuruldu. Geminin şerh kaydında ipotek ve haciz olması nedeniyle satışa çıkarıldığı öğrenildi. Geminin Somali’nin Başkenti Mogadişu Limanı’nda bulunduğu belirtilen ilanda, sigorta değerinin ise 2 milyon dolar olduğu belirtildi. Geminin seyir, haberleşme ve diğer can emniyet koruma gibi ekipmanlarının faal halde olduğu belirtilen ilanda, geminin deniz haydutları tarafından saldırıya da uğradığı kaydedildi.

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FÜZEYLE SALDIRIYA UĞRADIĞI BELİRTİLDİ

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İlanda "Gemide silahlı muhafızlar bulunmasına ve karşılık verilmesine rağmen saldırının hem füze hem de mermi atılmak suretiyle devam ettiği, en nihayetinde askeri muhafız gemilerinin yetişmesi ile saldırı sona ermiştir. Bu sebeple satışa konu gemide saldırıya dair izler mevcuttur. Geminin fiziksel kondisyonunun orta derece olduğu, yakıt ikmali, kumanya ikmali yapılması sertifikalarının yenilenmesi ve personel ile donatılması durumunda kendi imkanları ile seyir yapılabilecektir" ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE’YE GETİRME MASRAFI 320 BİN DOLAR

İlanda geminin Türkiye’ye getirilme masrafının 320 bin 220 dolar olduğu da belirtildi. ’Anatolian’ isimli yük gemisinin ilk ihalesi önümüzdeki günlerde Anadolu Adalet Sarayı’nda yapılacak. 

NE OLMUŞTU

İnsani Yardım Vakfı’nın organize ettiği ve Filistin’e insanı yardım taşıyan 6 gemiye 31 Mayıs 2010’da İsrail Savunma Kuvvetleri saldırmıştı. 800 yolcusu bulunan Mavi Marmara gemisine yapılan saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken 60 kişi de ağır yaralanmıştı. İsrail olaydan yaklaşık 6 yıl sonra saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine 20 milyon dolar ödemişti. Mavi Marmara daha sonra ’Anatolian’ ismini almış ve yük gemisi olarak faaliyet sürdürmeye devam etmişti.

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