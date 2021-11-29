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Mavi Marmara gemisi icradan satıldı

#Mavi Marmara#Gemi#Satış
Mavi Marmara gemisi icradan satıldı

Gazze’ye insani yardım taşırken 2010 yılında saldırıya uğrayan ve icra yoluyla satışa çıkarılan, ‘Anatolian’ isimli Mavi Marmara gemisi, 4 milyon 853 bin liraya 2E Denizcilik Şirketi’ne satıldı.

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Gazze'ye insanı yardım taşırken, İsrail tarafından 2010 yılında saldırıya uğrayan Mavi Marmara gemisi, 3 milyon 888 bin lira bedelle Anadolu 3'üncü İcra Dairesi tarafından açık arttırmaya çıkarılmıştı. Kartal Anadolu Adalet Sarayı B Blok - 4. katta bulunan mezat salonunda yapılan açık arttırma sonucunda ‘Anatolian’ gemisi, 2E Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.’ye satıldı. Denizcilik şirketine, ihale bedelini ödemesi için 10 gün süre verildi. Geminin, Somali'nin Başkenti Mogadişu Limanı'nda bulunduğu öğrenildi.

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NE OLMUŞTU

Gazze'ye insani yardım taşıyan ‘Mavi Marmara' gemisi, 31 Mayıs 2010 tarihinde İsrail tarafından saldırıya uğramıştı. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla kişi ise yaralanmıştı. Olaydan yaklaşık 6 yıl sonra İsrail, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine 20 milyon dolar tazminat ödemişti.

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Mavi Marmara gemisi, 3 milyon 888 bin lira bedelle açık artırmaya konulmuştu. Anadolu 3'üncü İcra Dairesi tarafından yayınlanan açık artırma ilanında, Mavi Deniz Taşımacılığı'na ait geminin 93 metre boyunda, 15,80 metre eninde olduğu belirtilirken, eski ismi ‘Mavi Marmara' olan ‘Anatolian' isimli yük gemisinin şerh kaydında ipotek ve haciz olması nedeniyle satışa çıkarıldığı kaydedilmişti. Geminin Somali'nin Başkenti Mogadişu Limanı'nda bulunduğu, sigorta değerinin 2 milyon dolar olduğu, geminin seyir, haberleşme ve diğer can emniyet koruma gibi ekipmanlarının faal halde olduğu aktarılmıştı.

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İlanda, geminin deniz haydutları tarafından saldırıya uğradığı, bu sebeple satışa konu gemide saldırıya dair izler mevcut olduğu, geminin fiziksel kondisyonunun orta derece olduğu, yakıt ikmali, kumanya ikmali yapılması sertifikalarının yenilenmesi ve personel ile donatılması durumunda kendi imkanları ile seyir yapılabilecek durumda olduğu ve Türkiye'ye getirilme masrafının 320 bin 220 dolar olduğu vurgulanmıştı.

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#Mavi Marmara#Gemi#Satış

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