'Mavi Bayrak ödüllü plaj sayısı 567'ye çıktı'

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Bakan Özhaseki, yazılı açıklama ile Türkiye'de denizlerin temizliğinin önemli göstergelerinden Mavi Bayrak ödülü sahibi plajların sayısının arttığı belirtti. Mavi Bayrak'ta 567 plaj ile İspanya ve Yunanistan'ın ardından en temiz denizlere sahip 3'üncü ülkenin Türkiye olduğunu belirten Özhaseki, 2002 yılında 140 olan Mavi Bayrak ödüllü plaj sayısının bu yıl da arttığını kaydetti. Özhaseki, "567 plaj, 27 marina, 18 turizm teknesi ve 9 bireysel yat Mavi Bayrak aldı. Hedefimiz bayrak sayısında dünya birinciliği" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Mavi Bayrak için temel oluşturan yüzme alanlarına dair profil belgeleri Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanıyor. Türkiye'de bulunan 1400 plaj için bilgiler, plaj.csb.gov.tr adresinde yayımlanıyor. Burada, yüzme alanlarına ait koordinat, derinlik gibi fiziksel özelliklerini gösteren bilgilerin yanı sıra meteorolojik özellikler, dalga risk durumları gibi alınacak önlemler de yer alıyor.