Mavi Arya birinci etapta yaşam başladı

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Proje ile ilgili detayların anlatıldığı basın toplantısında konuşan Aslan Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Arslan, projenin birinci etabında konutların yüzde 90’unun satıldığını belirtti ve tamamen yerli müşteri profilleri olduğunu söyledi. Arslan, “Yabancıya satışlarımız hiç olmadı. Genelde oturmak isteyenlerin aldığı bir proje” dedi. Projedeki fiyatlarla ilgili de bilgi veren Arslan, 550 bin Euro’dan 3 milyon Euro’ya kadar çeşitlilik sunduklarını belirterek, “Metrekaresi ortalama 5 bin 500 Euro. Aidatların metrekare maliyeti ise 75-78 TL civarında” dedi.

Türkiye’deki konut satışlarında yaşanan düşüşü de değerlendiren Arslan, “Türkiye’de gayrimenkul sektörü yavaşlamış durumda. Bodrum da Ankara ve İstanbul kadar etkilenmese de nasibini alıyor. Bodrum’da kredili ev alımı diğer yerler kadar çok değil. Bu sebeple herkes etkilenmiyor ama insanlar gayrimenkul alımı noktasındaki planlarını erteliyorlar. Biz satışlarımızdan memnunuz. İlk etabın yüzde 90’ını sattık. Projenin bitmesine doğru da satışlarımızı bitireceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

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Mahmut Arslan

‘PLAJI HALKA KAPATMADIK’

Mahmut Arslan, projenin detaylarını ise şöyle anlattı: “Mavi Arya projesi, Turgutreis’te 160 dönüm arsa üzerinde iki etaptan oluşuyor. Projemizde 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelerimizin yanı sıra farklı büyüklüklerde villalarımız bulunuyor. Birinci etapta 235 daire, 40 adet villa bulunuyor. İkinci etabımızın teslimatlarını ise 2025 yılının ikinci yarısında gerçekleştireceğiz.”

Arslan, Mavi Arya’yı da yıl boyunca yaşanacak şekilde projelendirdiklerini söyledi. Kendine ait plajı olduğunu belirten Arslan, 220 metre uzunluğundaki plajda iki iskele bulunduğuna dikkat çekti. Projede sahili halka kapatmadıklarını da ifade eden Arslan, “Biz kiralama yapıyoruz ve tamamen halka açık bir alanda site sakinlerine hizmet veriyoruz. Gerekli izinleri aldık” dedi.

İKİNCİ ETAP SATIŞTA

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Aslan Yapı İcra Kurulu Üyesi Melda Koşar ise Mavi Arya’nın 2025’in ikinci yarısında teslim edileceğini ve 148 konuttan oluşan ikinci etabında satışların başladığını söyledi. Koşar, projede ortalama 2.8 metrelik tavan yüksekliği ve yerden tavana cam uygulaması ile ferah bir yaşam alanı sunduklarını ifade etti. Bodrum’un en büyük sorunlarından biri olan su kesintileri için Mavi Arya’da denizden aldıkları suyu arıtan reverse ozmos sistemi kurduklarını ifade eden Koşar, projede 400 tonluk ham su, 800 tonluk kullanım suyu deposu bulunduğunu belirtti.