Matrah artışı ve sicil affı Meclis’te

Koronavirüsün etkileri azaltmak amacıyla reel sektörün uzun zamandır talep ettiği matrah artışı ve yeniden yapılandırma paketi TBMM’ye sunuldu. 30 Nisan 2021 tarihinden önceki vergi, vergi cezaları, idari para cezaları, sigorta pirimleri yeniden yapılandırılabilecek. Ayrıca 2016 yılından itibaren de matrah arttırımı yapılabilecek. Karşılıksız çek ve senet için de sicil affı getiriliyor.

Ak Parti milletvekillerinin verdiği yasa teklifine göre gelir ve kurumlar vergisi matrahlarını artıranlar için artırımda bulundukları yıllar için vergi incelemesi yapılmayacak. Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri 31 Ağustos 2021 tarihine kadar 2016 takvim yılı için yüzde 30, 2017 takvim yılı için yüzde 30, 2018 takvim yılı için yüzde 25, 2019 takvim yılı için yüzde 20, 2020 takvim yılı için yüzde 20 oranından az olmamak üzere matrahlarını artıracak.

İLK TAKSİT 30 EYLÜL’DE

Katma Dağer Vergisi mükellefleri ise her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerindeki (ihtirazi kayıtla verilenler dâhil) hesaplanan KDV’nin yıllık toplamı üzerinden 2016 yılı için yüzde 3, 2017 yılı için yüzde 3, 2018 yılı için yüzde 2.5, 2019 yılı için yüzde 2 ve 2020 yılı için yüzde 2 oranından az olmamak üzere belirlenecek KDV’yi vergi artırımı olarak 31 Ağustosa kadar beyan edecekler. Peşin veya ilk taksit ödemesi 30 Eylül 2021 tarihine yapılacak. Ödemeler ikişer aylık dönemler halinde azami 6 eşit taksitte yapılabilecek. Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmayacak.



Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi halinde, bu vergilerden yüzde 10 indirim yapılacak. Daha önce nezdinde vergi incelemesi yapılmış olan mükellefler, vergi incelemesi yapılan yıllar için de artırımda bulunabilecek. Bu düzenlemeye göre matrah veya vergi artırımında bulunulması, yasanın yayım tarihinden önce başlanılmış olan vergi incelemeleri ile takdir işlemlerine engel teşkil etmeyecek. Ancak, artırımda bulunan mükellefler hakkında başlanılan vergi incelemeleri ve takdir işlemlerinin 2 Ağustos 2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) sonuçlandırılmaması hâlinde, bu işlemlere devam edilmeyecek.

PANDEMİ CEZALARI YOK

Yasa teklifiyle 30 Nisan 2021 tarihine kadar olan vergi, vergi cezaları, idari para cezaları, motorlu taşıtlar vergisi, gümrük vergileri, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü ceza ve gecikme zamları yapılandırma kapsamına alınıyor. Ancak koronavirüs nedeniyle verilen idari para cezaları kapsam dışında tutuldu.

Yasa teklifine göre yapılandırma için 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapılması gerekecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’na, il özel idarelerine, belediyelere olan borçlar için ilk 30 Eylül 2021 tarihine kadar, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı borçlar için ise ilk taksidin 31 Ekim 2021 tarihine kadar ödenmesi gerekecek. Ödemeler, 6, 9, 12 ve 18 taksitte ödenebilecek.

SİCİL AFFINDA KRİTİK TARİH 31 ARALIK

YASA teklifiyle karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmayacağı ilişkin düzenleme getiriliyor. Düzenleme için 20 Mayıs 2021 tarihi esas alınacak.

Bu tarihten önce kullandığı nakdi ve gayri nakdî kredilerinin anapara, faiz veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları borçların tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde dikkate alınmayacak. Borçların ve yeniden yapılandırmanın 31 Aralık 2021 tarihine kadar yapılması gerekecek.

STOK AFFI VE İHTİLAF ALACAKLAR DA KAPSAMDA

Meclis’teki yasa teklifine göre işletmelerde mevcut olmasına rağmen kayıtlara yansıtılmamış emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara intikal ettirilebilmesini sağlayacak düzenleme geliyor. Kesinleşmiş borçlar dışında ihtilaflı aşamada bulunan veya henüz inceleme ve takdir işlemleri tamamlanmamış borçların da, ihtilaflara son verilmesi ya da yeni ihtilaflar başlatılmaması amacıyla düzenleme yapıyor.

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