Matic coin nedir?

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Matic coin olarak da bilinen Polygon (önceden Matic Network), Ethereum ölçeklendirme ve altyapı geliştirme için ilk iyi yapılandırılmış, kullanımı kolay platformdur. Temel bileşeni, çoklu uygulama türleri oluşturmayı destekleyen modüler, esnek bir çerçeve olan Polygon SDK'dır.

Polygon kullanarak, Optimistic Rollup zincirleri, ZK Rollup zincirleri, bağımsız zincirler veya geliştirici tarafından ihtiyaç duyulan diğer herhangi bir alt yapı oluşturulabilir.

Polygon, Ethereum'u etkili bir şekilde tam teşekküllü bir çok zincirli sisteme (aka Blok Zincirlerinin İnterneti) dönüştürür. Bu çok zincirli sistem, Ethereum'un güvenliği, canlı ekosistemi ve açıklığının avantajlarıyla Polkadot, Cosmos, Avalanche vb.

$MATIC tokeni var olmaya devam edecek ve sistemi güvence altına alarak ve yönetişimi sağlayarak giderek daha önemli bir rol oynayacak.