Maskeye rağmen satın aldılar... 'Talep artışı inanılmaz boyutlara ulaştı'

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Kozmetik sektörü pandemi sürecinden en az etkilenen sektörlerden biri oldu. Pandemi sürecinde hijyen ve kişisel bakım ürünlerinde artış yaşanırken özellikle maskenin etkisiyle göz makyaj ürünleri de talep gördü. Kozmetik sektörü özellikle ihracatta da durgunluğun aksine artışını sürdürdü. 2021 ocak-ağustos döneminde artışını yüzde 20 seviyesinde gerçekleştiren kozmetik sektöründe artışın sürmesi bekleniyor. Konuyla ilgili detayları uzmanlar Hurriyet.com.tr'ye yorumladı.





"HİJYEN ÜRÜNLERİYLE ARTAN TALEP KATLANARAK DEVAM ETTİ"

Güzellik ve Bakım Fuarı Proje Direktörü Gökhan Büyükataman pandemi döneminde kozmetik sektörünün talep artışıyla karşılaşmasını açıkladı ve "Kozmetik sektörü uçucu yağlardan sanayide ham madde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımlarına, parfümlerden güzellik/makyaj ve cilt bakımı için müstahzarlardan saç müstahzarlarına, ağız/diş sağlığını korumaya mahsus müstahzarlardan tıraş müstahzarlarına, vücut deodorantlarından tuvalet müstahzarlarına kadar çok geniş bir ürün grubunu kapsadığından pandemide de talebin düşmeden ve hatta hijyen ürünlerine olan talebin artmasıyla katlanarak devam ettiğini söyleyebiliriz. Pandemiyle değişen dünyada hijyen ürünlerine olan talebin artmasının yanı sıra insanların daha iyi hissetmek için kendi bakımlarına önem vermesi neticesinde kozmetik sektörünün diğer sektörlere göre bu dönem pozitif ayrıştığını görebiliriz" dedi.

EN ÇOK TALEP GÖRENLER MAKYAJ ÜRÜNLERİ

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'2020 yılında Türkiye kozmetik sektörü ihracatından en fazla payı yüzde 22,5 ile güzellik/makyaj ürünleri ile tıraş ve deodorant ürünleri aldı' diyen Büyükataman, "Kozmetik sektörü ihracatımız, 2018 yılında 783 milyon ABD Doları iken, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 18,6 artış göstererek 928,4 milyon ABD Doları, 2020 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 2,7 artış göstererek 953,3 milyon ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Yıllar itibariyle sektör ihracatının artış trendi içerisinde olduğu görülmektedir" açıklamasında bulundu.

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ARTIŞIN DEVAM ETMESİ BEKLENİYOR

Büyükataman konuşmasına şöyle devam etti: "Pandemiye birlikte birçok ürün gibi kozmetik ürünlerinin de internetten satın alındığını gözlemledik. Rakamlar da bunu destekler nitleikte. Türkiye’de 2020 yılında internet üzerinden gerçekleştirilen alışveriş oranlarına baktığımızda yüzde 21,1 ile kozmetik, güzellik ve sağlık ürünü alımları gıda ve ev dekorasyon alımlarından sonra 3. sırada yer aldı. Rakamsal olarak 2021 verileri henüz derlenmemiş olsa da edilen bu alışkanlığın bundan sonraki yıllarda da devam edeceğini düşünüyoruz. Özellikle teknoloji sever Y jenerasyonunun tüketim harcamaları kozmetik sektöründe artış gösteriyor Son yıllarda zaten büyüme trendinde olan özellikle cilt bakım ve wellness ürünleri kategorisinde gözlenen hareketlilik pandemi döneminde daha fazla ivme kazandı. Global araştırma şirketi Statista’nın yayınladığı rapora göre, doğal ve organik kozmetik sektörünün hacminin ilerleyen yıllarda daha da artması bekleniyor."

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EVDE KULLANIM YOĞUNLAŞTI

L'Occitane Türkiye Genel Müdürü Pınar Akçam pandemideki talep artışını ve kapanmaları değerlendirdi. Akçam, "Pandemi döneminde kozmetik sektörü yine talep görmeye devam etti, sadece bazı ürün gruplarında talep azalması ve satış düşüşü yaşandı. Özellikle dudak makyaj ürünlerinde hem dışarı çıkmamak hem de maske nedeni ile kullanım azalması nedeniyle düşüş yaşandı. Ancak özellikle bakım ürünlerinde insanlar evlerinde kullanım alışkanlıklarını devam ettirerek satın alma yapmaya devam ettiler. Kozmetik genel olarak ele alındığında insanların bakım alışkanları değişmediği için özellikle kişisel bakım ürünlerinde talep devam etti. Makyaj konusunda da dudak makyajına talep düşerken, göz makyaj ürünlerine ise talep arttı. Evde de olsa insanların kişisel bakımına yine aynı önemi vermeye başladığını analiz ettik. Ayrıca dönem dönem kuaför, cilt bakım salonları gibi yerlerde kapanma olduğunda evde kullanım çok yoğunlaştığı için talep oldukça yüksek devam etti" dedi.

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ÜRÜN TALEBİNDE DÜŞÜŞ YAŞANMADI

Akçam ihracattaki talebi değerlendirirken, "Pandemi döneminde de ihracat yine önceki yıllarda olduğu seviyede devam etti. Dünya genelinde benzer tüketim alışkanlıkları devam ettiği için yine ihracatta da yine ürün talebinde herhangi bir düşüş yaşanmadı" dedi ve ekledi: "Yine cilt bakım ürünleri talep görüyor, pandemi öncesi de bu şekildeydi ve pandemi döneminde de aynı satış oranları ile devam ediyor. Pandemi döneminde önceki döneme göre farklı olarak özellikle sabun ve el kremi grubumuzda talep oldukça arttı."

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İnternetten satışları değerlendiren Akçam, "Pandeminin ilk dönemlerinde özellikle mağazalar kapalı iken internet satışları oldukça arttı. Şu anda ise normalleşme ile e-ticaretteki ivme kapanma dönemlerine göre düşük olsa da, yine de pandemi öncesi yıllara göre yine iki kattan daha fazla satışla ve trafikle devam etmekte" açıklamasında bulundu.

2009'DAN BERİ BÜYÜYOR

Sinoz Kozmetik CEO'su Yasin Çörekçi kozmetik sektöründeki talebi değerlendirirken makyajdaki talebin azaldığını ifade etti ve "Genel olarak Türkiye'de kozmetik sektörü 2009'dan bu yana her yıl istikrarlı bir büyüme göstermektedir. Pandemi döneminde kozmetik sektöründeki bu büyüme daha da arttı. O dönemde kuaför ve güzellik salonlarının kapalı olması insanları evde bakım yapmaya yönlendirdi. Özellikle; evde saç boyama kitleri, manikür - pedikür setleri ve cilt bakım ürünlerine talep 3 kat arttı, fakat renkli kozmetik alanında yani makyajda talep azaldı. İnsanlar bu izole süreyi kendilerine yatırım yaparak geçirmek istediler ve kişisel bakımlarına yöneldiler. Evde spor yapmaktan tutun daha sağlıklı beslenmeye kadar geniş bir yelpazede insanlar kendilerini iyi hissettirecek ve aynı zamanda kendilerine iyi gelecek alanlara daha fazla ilgi gösterir oldu. Kozmetik de bu alanlardan birisi... Cilt bakımı herkes için her zaman ihtiyaç, insanlar evde de yaşasa, işe de gitse cildine bakım yapma ihtiyacı duyuyor, cilt bakım ürünlerine olan talep hiç düşmedi. Pandemi dönemindeki kapanmalar yüzünden insanlar e-ticarete yöneldi" dedi.

'Ticaret Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de kozmetik ve kişisel bakım ürünleri ihracatı her yıl ortalama yüzde 10 büyüme kaydediyor' diyen Çörekçi, "Türkiye kozmetik ihracatında zaten iddalı bir oyuncuydu, özellikle pandemi döneminde kolonya dezenfektan ihracatında büyük artış yaşandı" ifadesinde bulundu.

E-TİCARETİN ALTIN DÖNEMİ PANDEMİ

Çörekçi pandemi döneminde e-ticaretin artışını yorumladı ve "Pandemi dönemi e-ticaretin dolayısı ile online satışların altın çağıydı diyebiliriz. Ülkemizde ve tüm dünyada hızlıca dijitalleşen ve e-ticarette yerini sağlamlaştıran şirketler yükselişe geçti. E-ticaret alanında yaşanan patlamaya hazırlıklı yakalanan, bu alanda alt yapısını bitirmiş olan firmalar bu işten karlı çıktı, hazırlıksız yakalananların da hızlı bir şekilde yeni sürece ayak uydurduklarını ben şahsen gözlemledim. Haziran ayı itibari ile gerek normalleşmenin başlaması, gerekse yaz tatilinin etkileri ile satışlarda belirgin bir düşüş yaşandı. Fakat eylül ayı itibari ile tekrar artışlar gözlemleniyor. Her ne kadar normalleşme sonrası satışlarda bir miktar düşüş olsa da firmalardaki e-ticaret hacminin pandemi öncesi rakamlara döneceğini düşünmüyorum. Yeni nesil, online'dan alışveriş yapmayı seviyor ve bu trend artarak devam edecek" dedi.

GÖZ İÇİN KULLANILAN KOZMETİK ÜRÜNLERİN SATIŞLARI DEVAM ETTİ

Laber Organik Genel Müdürü Levent Kahrıman pandemi dönemindeki satışlardan bahsetti ve "Kozmetik sektörü dediğimizde küresel olarak neredeyse 500 milyar dolarlık hacme sahip ve milyonlarca kişiye istihdam sağlayan bir sektör. Pandeminin ortaya çıkışıyla birlikte sektörde özellikle de renkli kozmetik alanında keskin düşüşler yaşandığını söyleyebiliriz. Bunun temel nedeni herkesin malumu olduğu üzere, kısıtlamalar ve evden çalışmanın yaygınlaşması. Araştırma şirketlerinin verilerini incelediğimizde pandeminin ortaya çıkışını takip eden ilk yıl ülkeden ülkeye değişmekle beraber renkli kozmetik ürünlerinin satışlarında yüzde 10-yüzde 30 arasında değişen oranlarda keskin düşüşler yaşandı. Maske kullanımına bağlı olarak göz için kullanılan renkli kozmetik ürünlerinin satışları çok fazla etkilenmedi hatta artışlar gözlemlendi. Cilt ve saç bakım ürünleri satışlarının çok fazla etkilenmediğini, ufak dalgalanmaların olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Kişisel hijyen, dezenfektan ürünlerinde talep artışı inanılmaz boyutlara ulaştı. Hatırı sayılır sayıdaki üretici üretim olanaklarını bu ürünlerin üretimi için kullandı. Yeni açıklanan varyantlar, önlemlerin devam etmesine yönelik açıklamalar bu sektörün büyümeye devam edeceğini gösteriyor. 2022 ilk çeyreği ile birlikte sektörde toparlanma olacağına dair işaretler var. Araştırmalar 2021 yılına göre sektörün yüzde 10 ‘a yakın bir büyüme kaydedeceğini, yavaş yavaş kayıpları kapatacağını gösteriyor" dedi.

YÜZDE 10 FAZLA İHRACAT BEKLENİYOR

Kahrıman gerçekleşen ihracatı değerlendirirken, "2019 yılı ihracatı 958 milyon $ iken, 2020 yılında yapılan ihracat yüzde 15,1 oranda artarak 1.103 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 2021 sonunda bu rakamın geçen yıla göre yüzde 10 fazlası olacağını öngörmekteyiz" ifadesinde bulundu.

Kahrıman ayrıca en çok talep gören ürünleri de sıraladı ve "Yine burada pandemi vurgusu yapabiliriz. İhracat bazında da yurt içi bazında da sabun, dezenfektan, ıslak mendil gibi ürünlerin satışlarında büyük oranda artışlar görüyoruz. Buna ek olarak insanlar evde geçirilen vakitlerin artmasından dolayı “kendin yap” yaklaşımını benimsemeye ve kozmetikte girdi olarak kullanılan birtakım yağlar ve bitki ekstratları ile kendileri bakım ürünleri yapmaya başladılar. Organik tüketime yönelik bilincin artmasıyla beraber organik kozmetik ürünlerinin satışlarında da artışlar mevcut" dedi.

İNTERNETTEN SATIŞLAR ARTTI

İnternetten satışları değerlendiren Kahrıman, "Kesinlikle arttı. Bununla ilgili çok farklı kaynaklarda farklı farklı rakamlar görüyoruz. Sektörel farklılıklar mutlaka vardır. Ama kozmetik ürünlerin internet üzerinden satışları geçen yıla göre neredeyse yüzde 45 oranında artış gösterdi. Daha önce internetten hiç alışveriş yapmamış birçok kişi pandemi ile birlikte internetten alışverişle tanıştı. Bu artışın devamlı olacağını düşünüyoruz" dedi.