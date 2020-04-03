‘Maskeli soygun’ teşhir edildi

Haksız fiyata konu olan ürünler arasında maske, dezenfektan, kolonya, ateş ölçer, ıslak mendil ve gıda dikkati çekti. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulunca ceza kesilen 198 firmanın isimleri de açıklandı. Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruda, son dönemde koronavirüs salgını nedeniyle talebi artan ürünlerde haksız fiyat artışı yaptığı tespit edilen firmaların isimleri, satışın yapıldığı mecra, uygulanan ceza tutarı ve faaliyet gösterdikleri iller yer aldı. Duyuruda, Ticaret Bakanlığı bünyesinde yer alan Reklam Kurulu’nun mart ayında gerçekleştirdiği iki toplantıda, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 198 firma hakkında 10 milyon 90 bin 60 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildiği hatırlatıldı.

7386 FİRMA DENETLENDİ

1 Nisan 2020 tarihi itibariyle gerek 81 Ticaret İl Müdürlüğü gerekse Reklam Kurulu tarafından denetim altına alınan 7 bin 386 firmayla ilgili yasal sürecin devam ettiği belirtilen duyuruda, kanuna aykırı bulunan uygulamaların internet üzerinden gerçekleştirilmesi halinde aykırılığı gerçekleştiren firma hakkında 104 bin 781 lira, diğer satış yerlerinde gerçekleştirilmesi halinde ise 10 bin 475 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi. Reklam Kurulu’nun gerekçeli kararının da yer aldığı duyuruda, para cezasına konu ürünlerin 20’ye yakın ilde faaliyet gösteren firmalar tarafından satıldığı açıklandı.

İŞTE 104’ER BİN LİRA CEZA ALAN FİRMALAR

İSTANBUL

- Atabay Aslan

- Pufai Uluslararası Plastik

- MDI Bilgisayar

- Semih ŞENER-RULOGETİR

- UKN Global Marketing Agency

- Sam Satınalma

- Eftal Uygun

- Mustafa Dönmez

- Luxor Endüstriyel

- Gurbet ÜNEL

- Emine KASAP

- Luxor Kimya

- Bincan Hırdavat

- Eastndbull Elektronik

- Mehmet Latif Kaplan

- Sdçs Nakliyat Matbaacılık

- Kontax Kozmetik

- Sanka Promosyon

- Ucr Kozmetik

- İnan ALVER

- Canok Medikal

- Seyfi Dayanıklı Tüketim Malları

- Baturalp Yılmaz

- NECM Kimya Akaryakıt

- Juveco İlaç

- CM Temizlik

- İkra Medikal

- Kanas İnternet

- Urhan Kozmetik

- Kalemdar Gıda

- Karen Group Gıda

ANKARA

- İsmet Kerem Talu

- Muhammed Arslan

- Mahmut Karakaş

- Faruk Güven

- Aynur KALKIR

- SESAM Grup

- ADSM Sağlık

- Merih Ferhat Ruhoğlu

- Müge Özçelik

- Ünal KOÇ

- Kumsal Tercüme

KONYA

- Özlem ÖZ

- Yiğit Entegre

- Aromel Kimya

- Ambalajdünyası

- Büşra YARDIMCI

- Selman AYDEMİR

KAYSERİ

- Bayram UYSAL

- Turkuaz Nalburiye

- Mustafa TURAN

- Maya İnovasyon

- Çağrı Emre Karakoçluoğlu

- Medikalbim Sağlık

İZMİR

- Sevim ŞAKİR

- Atlı Nalburiye

- Arel Ambalaj

TEKİRDAĞ

- Efeler Bilgisayar

- Dora Eczanesi

- Dünya Dış tic. Paz

SAMSUN

- Ceyhun ARSLAN

MUĞLA

- Ar-Ge Teknik

BOLU

- Yusuf Mete GÜRER

ZONGULDAK

- Ekşioğlu Pazarlama Sanayi

MALATYA

- Fatma Künkül

ANTALYA

- Gülsüm Hale Özsoy

- Ahmet Altıntaş

- Batuhan Yaprak

- Kader ERDAL

AFYONKARAHİSAR

- Hasan BAK

EDİRNE

- Serenat Özel İş Güvenliği

GAZİANTEP

- İbrahim Halil Sever

BATMAN

- Mehmet Ali DEMİR

- Mahfuz ÖNÜR

NEVŞEHİR

- İnceler Agro Gıda

BALIKESİR

- Yiğit Özdemir

- Bozkuşlar Gıd. İnş.

ESKİŞEHİR

- Sefa UÇAK

MERSİN

- Zaruri Gıda

- Emine Arı Baktar

MARDİN

- İnanlar Elektrik

BURSA

- Alc Global Çözümler

KIRIKKALE

- Serhat Şeker

KOCAELİ

- Mervem Işçi Güvenlik

- Münevver Uluzman

DENİZLİ

- Üstek Gıda Otom.