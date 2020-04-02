Maskeli fırsatçılar ifşa edilecek

“Bu ayın 2’sinde bunlarla ilgili Reklam Kurulu’nun gerekçeli kararı web sitemizde firma isimleriyle beraber yayınlanacak. 6 bin 558 firmadan savunması ve yasal süreci tamamlananlar da 14 Nisan’daki Reklam Kurulu toplantısında değerlendirilecek. Buradaki bütün sonuçları hem Emniyet Genel Müdürlüğü hem Hazine ve Maliye Bakanlığı hem de MASAK’la da paylaşıyoruz.”

FIRSATÇILAR CEZALANDIRILACAK

Türkiye’nin maske üreticisi ve ihracatçısı olduğuna dikkat çeken Bakan Pekcan, “Fahiş fiyatla mal satanları cezalandıracağız. Bakanlık olarak önce sağlık çalışanlarımızın ve vatandaşımızın maske, tıbbi ekipman ihtiyacı tedarik edilsin diye bunların ihracatını Sağlık Bakanlığı’nın ön iznine bağladık. Ancak hem Sağlık Bakanlığı’na tedarikte bir sıkıntı çıkarmayan ve fiyatlarda fahiş fiyat uygulamayan makul fiyattan bakanlığımızın ve halkın ulaşımına sunan ihracatçı firmalarımızın da önünü kapatmamamız lazım, çünkü bunlar bu piyasadaki oyuncular ve inşallah bu pandemi geçecek. Bu firmalarımız bu pazarlarda kalıcı olacaklar, yani ikisini birbirinden ayrı değerlendirmemiz lazım” dedi.

KISA SÜREDE TOPARLANACAK

NTV’de katıldığı programda, COVID-19’un iç ve dış ticarete etkilerine ilişkin soruları da yanıtlayan Bakan Pekcan, “Uluslararası kuruluşlar büyüme rakamlarında aşağı yönlü revizyonlar yapıyor. Bütün bunlara baktığımız zaman, Türkiye olarak biz bu yıla gerçekten çok iyi başladık. Ocak-şubat aylarında Çin’in ihracatı yüzde 17, Norveç’in yüzde 12, Brezilya’nın yüzde 9 düşerken, bizim ocak-şubat ihracatımız yüzde 4.3 arttı” diye konuştu. İran ve Irak hudut kapılarının kapanması ile Avrupa’dan gelen siparişlerin durmasının Türkiye’nin ihracatını etkilediğini belirten Pekcan, şunları kaydetti: “Mart ayında bizim İran’a ihracatımızın yüzde 82 azaldığını görüyoruz. Irak’a ihracat düşüşü yüzde 55-60’lardaydı, aldığımız temassız ticaret tedbirleriyle bu yüzde 48 oldu. Şoför, dorse, konteyner değişimiyle ticaret günde 200-300 TIR iken şu anda 1000’lere çıktık ama 1700’lere ulaşmamız gerekiyor. İspanya’ya ve İtalya’ya yüzde 40, Fransa’ya yüzde 32.5, Almanya’ya yüzde 14, Çin’e yüzde 19, İngiltere’ye yüzde 12 azalma var. Bütün bunların ışığında bu ay ihracatımızda bir miktar düşme göreceğiz ama yüzde 20’lerin altında olacak, yüzde 17 civarlarında bir düşüş bekliyoruz. Yarın kesin rakamları açıklayacağız ama temassız ticaret ile en kısa zamanda bunu toparlayacağız.”

ADİL VE SERBEST TİCARETTEN YANAYIZ

Önceki günlerde gerçekleştirilen G-20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı’nda koronavirüsün ekonomiye etkilerinin masaya yatırıldığını aktaran Bakan Ruhsar Pekcan, toplantıda, korumacılık politikalarından vazgeçilmesi gerektiğini ifade ettiklerini anlattı: Pekcan, şöyle konuştu: “Adil ve serbest ticaretten yana olduğumuzu her zaman bildirdik, çok taraflı ticaret sistemine inandığımızı da söyledik. Genel olarak da aynı görüşler paylaşıldı. Bunların yanı sıra, içinde bulunduğumuz durumdan ötürü ülkeler bazı ticari tedbirler aldı. En azından bunların kısa süreli ve şeffaf olması, çok sert olmaması, mümkün olduğunca Dünya Ticaret Örgütü kurallarına uyulması yönünde ortak bir karar çıktı. İki ay teknik gruplar çalışacak, iki ay sonra tekrar G-20 Ticaret ve Yatırım Bakanları Toplantısı yapılacak. Ayrıca, Türkiye olarak, özellikle bu pandemiden göçmenlerin ve yerlerinden, topraklarından edilmiş insanların olumsuz etkilenmemesinin, bunun da değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdik.” Pekcan, söz konusu toplantıda, Türkiye’nin “temassız ticaret” çözümünü anlattıklarını, bunun çok ilgi gördüğünü söyledi.

FİYATLAR AŞAĞI İNİYOR

Alınan önlemlerle artan fiyatlarda aşağı yönlü bir gidiş olduğuna dikkati çeken Pekcan, “Türkiye çok şükür gıda konusunda ihracatçı bir ülke, ihracat fazlası veren bir ülke bunları bu şekilde de değerlendirmemiz lazım, ama biz gereğini yapıyoruz” ifadesini kullandı. Bakan Pekcan, e-ticaret ve kargo teslimatı konusunda herhangi bir sıkıntı olmadığına dikkati çekerek, bakanlığın verdikleri hizmetlerde de alınan önlemler sayesinde herhangi bir gecikmenin söz konusu olmadığını söyledi.