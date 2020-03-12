Maskelere bir daha zam yaptılar

İş merkezinde çalışan Burak Çam ise “Bakanlık açıklaması sonrası onlarca sipariş daha aldık. Zaten önceden talep fazlaydı. Sabahın ilk saatleri ile birlikte yoğunluk daha da arttı. Normal vatandaşlar bile gelip kutu kutu maske alıyor. Kaliteli maskelere talep arttı. Tane fiyatı 140 liraya kadar çıkan maskeler var. İnsanlar korktuğu için pahalı maskeler alıyor” şeklinde konuştu.

SAHTE MASKE UYARISI

Tıbbi malzeme satışı yapan işyerleri çalışanları Türkiye’ye önceden Çin, Avrupa ve ABD pazarından maske geldiğini belirtti. Ancak virüsün yayılması ile Çin pazarı kapandı. İtalya salgını ile Avrupa pazarında fiyatlar yükseldi. ABD’den gelen kaliteli maskelerde ise fiyat yükseldi. Fatih’te maske satışı yapan Zeki Güler “Piyasa kaliteli maske çok zor bulunuyor. Çünkü çoğu tükendi. Kalanlar da fiyatı yükseltti. Bu nedenle maske alırken dikkat edilmeli. 80 lira verip sahte maske almayın. Üzerinde filtresi bulunan sahte bez maskeler satıyorlar. Ancak filtrenin hiçbir özelliği yok. Alıcılar kapalı kutuda maske almalıdır. Ya da toptan satış yerlerinde kutudan çıkarıldığına dikkat etmelidir. Sahte maske ile orijinali arasındaki farkı anlamamız çok zor. ” şeklinde konuştu.



İş merkezine gelerek maske alan Hatice Çetin ise “Bakanlık açıklaması sonrası korktum. Önlem için takacağım” dedi.

MASAK'TAN KORONA FIRSATÇILARINA İNCELEME

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlar ile ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı. MASAK’tan yapılan yazılı açıklamada, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 231/c maddesi uyarınca, yeni tip koronavirüs gerekçe gösterilerek bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle haksız kazanç elde eden firmalar hakkında başkanlık tarafından re’sen inceleme başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, ülkenin ekonomik güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı kararlılıkla mücadele edileceği vurgulandı.