Maskede şampiyonlar liginde

Dünyanın en büyük markalı bebek bezi üreticilerinden, Ortadoğu, Afrika ve Doğu Avrupa’nın en büyük temizlik kağıdı üreticisi Hayat Holding iştirakı Hayat Kimya, pandemi sonrasında başlattığı kendi hammaddesiyle ürettiği cerrahi maske işiyle dünyanın en büyük cerrahi maske üreticilerinden oldu. Günde 7 milyon cerrahi maske üreten Hayat, ürettiği maskelerin yüzde 50’sini ihraç edecek. Hayat Kimya Operasyonlardan sorumlu Başkan Yardımcısı İbrahim Güler’le online ortamda sohbet ettik.

Pandeminin size etkisi farklı oldu. Siz neler yaşadınız?

Pandemi, normal bildiğimiz pek çok şeyi değiştirdi. Aile ve sosyal yaşantımızla birlikte, kişisel hijyenimizle ilgili davranışlarımızı doğrudan ve kalıcı olacak şekilde etkiledi. Ve bizi yatırımlarımıza tam gaz devam ettiğimiz bir dönemde yakaladı. Aralarında Cezayir, Mısır, Nijerya, Kenya, Rusya, Pakistan’ın da bulunduğu 10 ülkede 18 üretim tesisimiz, 8 bin çalışanımzla hızlı tüketim sektörünün globalleşen önemli oyuncularından biriyiz. 2019 yılını 1.8 milyar dolar ciro ile kapatarak son 10 yılda çift basamaklı büyüme istikrarımızı sürdürdük.

Dünyada bu yatırımlarla kaçıncı sıradasınız?

Dünyanın en büyük 5 markalı bebek bezi üreticisi arasında yer alıyoruz. Ortadoğu, Afrika ve Doğu Avrupa’nın en büyük temizlik kağıdı üreticisiyiz. Nijerya’da, Cezayir’de, Kamerun’da Molfix ile lider bebek bezi markası olmak, tuvalet kağıdı ve kağıt havlu pazarını içeren temizlik kağıtlarında Türkiye’de lider, Rusya’da 2. öncü marka olmak bize yeni pazarlar için müthiş bir şevk veriyor. Bulunduğumuz bütün coğrafyalarda markalarımız ilk 2 oyuncudan biri. Yenilikçilik konusunda ise, Türkiye’nin sektöründe ödüllü Ar-Ge Merkezlerinden birine sahibiz. Türkiye’de 50’den fazla, dünyada 68 ülkede 7 tescilli patentimiz var.

TÜRKİYE VE RUSYA’NIN EN BÜYÜĞÜ

Pandemi yatırım planlarınızı nasıl değiştirdi?

2020 başında Türkiye’de ve Rusya’da yeni temizlik kağıdı tesisleri kuracağımızı duyurmuştuk. Her biri yılda 70 bin ton kapasite ile çalışacak bu tesisler sayesinde, Türkiye’de toplam kapasitemizi 280 bin tona, Rusya’da ise 140 bin tona çıkararak Türkiye’nin de, Rusya’nın da en büyük temizlik kağıdı üreticisi olmayı sürdüreceğiz. Türkiye’de 450 milyon TL yatırımla Mersin’de ikinci temizlik kağıdı tesisimizi kuruyoruz.

Tüm dünyada pandemi ile tuvalet kağıdı satışları da arttı...

Türkiye’de her 10 evin 8’ine Hayat markalı ürünler giriyor. Yani neredeyse her eve en az 1 markamızla ulaşıyoruz. Bizim de satışlarımız arttı. Başta insanlar stok yaptılar ancak sonra durum normalleşti.

GÜNDE 7 MİLYON CERRAHİ MASKE ÜRETİYOR

Maske üretimi de yaptınız değil mi?

Biz hijyen alanındaki 33 yıllık deneyimlerimizle, Evony markamızla maske kategorisine giriş yaptık. 100 milyon TL’yi aşan yatırımımızla yıllık 2.5 milyar adet, günlük 7 milyon adet üretim kapasitesiyle, cerrahi maske kategorisinde dünyanın en büyük Türk üreticisi olarak piyasaya girdik. Yeni yatırımımızla 400 kişilik ek istihdam sağlayacağız.

ÇAMAŞIR SUYUNA YÜKLENDİK

Tüketicilerin kullanım alışkanlıklarında en çok ne değiştir?

Pandemi döneminde yapılan araştırmalara göre tüketicilerin yüzde 47’si evini daha sık temizlediğini; yüzde 44’ü daha sık çamaşır yıkadığını söyledi. Türkiye’de hanelerin yüzde 25’i ilk kez pandemiyle online olarak temizlik ürünü alışverişi yaptı. Toplu alım öne çıktı, yani insanlar aynı sepette bebek bezini, kitabını, cilt bakım malzemesini sipariş ettiler. Normalde süpermarketten alınan tuvalet kağıdı, çamaşır suyu gibi ürünlerin internet satışındaki payı yüzde 1’den yüzde 45’e çıktı.

İBRAHİM GÜLER KİMDİR?

Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan İbrahim Güler, Almanya’da Fachhochschule’de makine mühendisliği okudu. İş hayatına bundan 22 yıl önce Hayat Kimya’da başlayan Güler, “İlk iş yerim son iş yerim olacak inşallah” diyen bir isim.