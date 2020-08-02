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Ekonomi
Aysel ALP / ANKARA
Haber Giriş: 02.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘Maskede kalite düştü’ uyarısı

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
‘Maskede kalite düştü’ uyarısı
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Türkiye’nin maske, önlük, tulum ve bunların kumaşının üretiminde sıkıntısı olmadığını ifade eden Türkiye’nin önde gelen tıbbi malzeme kumaşı ve maske üreticilerinden Ayhan Gökmen, maske kullanımındaki artış üzerine üretime giren tekstil ve konfeksiyon firmalarının yeniden asli üretimlerine döndüklerini anlattı.

Gökmen, “Maskenin fabrika çıkış fiyatları 20 ila 35 kuruşa kadar düştü. Ama devletin 1 liralık tavan fiyat uygulamasını büyük marketler sürdürüyor. Bu satıştan 5 kata kadar kazanç elde ediyorlar. Diğer taraftan maskelerin kalitesi de düştü. Olan vatandaşa oluyor. Bir maske su geçiriyorsa, dikişliyse kalitesizdir” dedi. Türkiye’nin maske üretim kapasitesinin yeterli olduğunu vurgulayan Gökmen, ”Karaborsaya düşen meltblown kumaş 30 dolardan 9 dolara kadar düştü. Bu kumaşın fiyatının düşmesinde bizim yüksek kalitedeki yeni kumaşımızın etkisi de büyük oldu. Diğer kumaşlarda da fiyatlar 4-4.5 dolara indi. Ama fiyatlar düştükçe kalite azalmaya, tüketici şikayetleri artmaya başladı” dedi.

 

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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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