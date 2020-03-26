Maske üreticisine 6 milyon lira destek

Paketin ayrıntılarını paylaşan Bakan Varank, “KOSGEB alacaklarını 3 ay erteliyoruz. KOSGEB projelerine de 4 ay ek süre vereceğiz. Koruyucu sağlık ürünleri üretimine ilave destek sağlayacağız” dedi.

Bakan Varank, “Dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske ve eldiven gibi ürünleri yerli imkanlarla üreten işletmelerimiz, KOSGEB’in TEKNOYATIRIM Destek Programı’ndan faydalanabilecek. Salgın riskinin ortadan kalktığı resmi makamlar tarafından duyurulana kadar bu programdan yararlanabilecekler” dedi. İşletmelerin bu ürünlerle ilgili projelerini hazırlayacaklarını belirten Varank, “Bu projelere, 6 milyon liraya kadar destek vereceğiz. Bunun 4 milyon 200 bin lirası geri ödemeli olacak” bilgisini paylaştı. Paketin bir başka ayağını KOSGEB alacaklarının ertelenmesinin oluşturduğunu vurgulayan Varank, “KOSGEB’in geri ödemeli olarak verdiği destekler kapsamında 30 Haziran 2020’ye kadar olan alacaklarını erteledik. Bu durumdaki KOBİ’lerin 30 Haziran 2020 tarihine kadar KOSGEB’e yapması gereken ödemelerini 3 ay öteledik” ifadelerini kullandı. KOSGEB’in proje bazlı destekler sunduğunu, bunun yanı sıra girişimcileri desteklediğini kaydeden Varank, şunları kaydetti: “Proje süresi yükümlülüklerini ya da girişimcilik programı yükümlülüklerini 11 Mart 2020 ve sonrasında yerine getirmesi gereken işletmelere, 4 aya kadar ek zaman vereceğiz. Böylece projeler kesintiye uğramamış olacak.”

VERGİ AVANTAJI

Öte yandan Cumhurbaşbanlığı kararıyla üç yeni koronavirüs tedbiri uygulamaya girdi. Tek kullanımlık maskelerde yüzde 20 olan ilave gümrük vergisi, ventilator, oksijen konsantratörü gibi solunum cihazları için yüzde 13 olan ilave gümrük vergisi kaldırıldı. Kolonya ve dezenfektan üretiminde hammadde olarak kullanılan dökme etil alkol ithalatında yüzde 10 olarak uygulanan gümrük vergisi kolonya ve dezenfektan üreten sanayiciler için sıfırlandı.