Maske sorununa 5 çözüm önerisi

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Nurten Saydan, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na (TİTCK) bir yazı göndererek, maske sorunun geldiği noktayı anlattıklarını bildirdi. Saydan, Bakanlığa acil yapılması gereken 5 öneride bulunduklarını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’nın eczaneler aracılığıyla ücretsiz maske dağıtımının Türkiye genelinde devam ettiğini ifade eden Saydan, “Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve telefonlarına bakanlığın göndereceği bir kod ile ücretsiz maskelerini temin edebiliyorlar. Ancak telefonuna kod gelmeyen vatandaşın eczaneye gitmesi, şifresi gelen vatandaşın eczaneye gittiğinde eczane çalışanlarına cep telefonlarını vererek teması arttırması, bekleme sürelerinin uzaması beraberinde olumsuz koşulları da getiriyor. 10 Nisan itibarıyla ecza depoları aracılığıyla eczanelere tutanak karşılığı tek kullanımlık cerrahi maskeler gönderilerek, vatandaşlara maskelerin ücretsiz şekilde teslim edilmeye başlandı. Ancak sorunlar bitmedi. Dağıtım yaş gruplarına peyderpey yapıldığı için özellikle çalışma zorunluluğu olup da maskesiz sokağa çıkması gereken büyük bir nüfusun ve yabancı uyruklu kişilerin varlığına rağmen bu durumda olan vatandaşlarımıza maske verilmesi için herhangi bir düzenleme yapılmış değil” dedi.

SIRAYLA MASKE TAKILIYOR

Maske temin edemeyenlerin fahiş fiyata satılan karaborsa maskeleri alıp kullanmak zorunda kaldığını belirten Saydan şunları söyledi: “Tek bir maskeyi sokağa çıkış sırasına göre aynı aile fertleri sıra ile bir hafta takıyor. Bu durum virüsle mücadeleye büyük zarar veriyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na da bu konuyla ilgili yazı gönderdik. Bu yazıda maske dağıtımının sadece belirli bir yaş gurubu ve SMS ile sınırlı olmasının getirdiği sorunların ortadan kaldırılması için önerilerde bulunduk.”

ECZACILAR NE TALEP ETTİ?

1) Maske alış ve satışın yasak olması nedeniyle eczacıların ve eczane personelinin maske ihtiyacının nasıl sağlanacağının belirlenmeli.

2) Acil maske tedariki gerektiren durumlarda eczacıların sisteme T.C. kimlik numarası ile giriş yapmasının sağlanmalı.

3) Maske şifresini bilmeyen vatandaşların şahsi cep telefonları üzerinden kimlik tanımlayıcı bilgileri ile SMS göndererek şifrelerini talep etmelerini sağlayacak alternatif bir sistemin ivedi şekilde kurgulanmalı.

4) T.C. vatandaşı olmayan kişiler ile her ne kadar sokağa çıkışları yasaklanmış olsa dahi elzem durumlarda sokağa çıkmak durumunda kalabilen 20 yaş altı ile 65 yaş üstü vatandaşların da maske tedarik süreçleri belirlenmeli.

5) Eczanelerin gereken durumlarda maske ihtiyacı olan kişilere belirlenen fiyattan ecza depoları kanalıyla maske alıp satılabilmesi için gerekli düzenleme yapılmalı.

MASKEYE KOLAY ERİŞİM ŞART

Sosyal medyada merdiven altı maskelerden bahsedildiğine vurgu yapan Nurten Saydan, “Her maske korur ancak maskelerin de mutlaka eczanelerden temin edilmesi gerekiyor. Bu hastalık damlacıkla geçiyor. Bunun korunma argümanı maske. Bu maskeyi daha bir sene boyunca takacağız. Maskeler insanların hastalanmasını engellediği gibi, sağlık giderlerinin daha tasarruflu olmasını sağlıyor. Bu nedenle herkesin maskeye kolay erişimi şart” dedi.

MASKE İÇİN YENİ ANLAŞMA

Koronavirüs önlemleri konusunda farklı bakanlıklardaki çalışmalar, Cumhurbaşkanlığı’nda yapılan toplantılarda ele alındı. Ücretsiz dağıtılan maskelere yönelik talebi karşılayabilmek için Sağlık Bakanlığı’nın yeni anlaşmalar imzalayacağı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre toplantılarda, vatandaşa ücretsiz maske dağıtma sürecinde yaşanan sorunlar değerlendirildi. Maske taleplerinin tamamıyla karşılanabilmesi için yeni firmalarla anlaşma sağlandığı, Sağlık Bakanlığı’nın yeni anlaşmaları kamuoyuna duyuracağı anlatıldı. Maske üretiminin ihtiyaçtan fazla olduğu ve kapasitenin üstünde üretim yapılabildiği bilgisi paylaşıldı. Ücretsiz satışın devam edeceği, ancak üretimin öngörülen programı karşılamasından sonra, firmaların ücretli satışa geçmelerine izin verilebileceği ifade edildi. (Nuray BABACAN)