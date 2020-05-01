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Ekonomi
Eray GÖRGÜLÜ
Haber Giriş: 01.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

‘Maske satışı üst fiyat belirlenerek yapılsın’

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
‘Maske satışı üst fiyat belirlenerek yapılsın’
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Türkiye genelinde başta Milli Savunma Bakanlığı olmak üzere kamu kurumlarının yanı sıra özel firmaların da maske üretim süreci hızla devam ederken, maskelerin vatandaşa hızla ulaştırılabilmesi için yeni yollar da aranıyor.

Kamuda maske tedarik sürecinin Uluslararası Sağlık Hizmetleri’nden (USHAŞ) Devlet Malzeme Ofisi’ne geçmesinin ardından maske üreticileri Ticaret Bakanlığı’ndan bazı taleplerde bulundu. Sektör temsilcileri, bakanlık yetkililerine şu değerlendirmeleri iletti: “Sosyal yardım kuruluşları alım gücü olmayana maske dağıtmaya devam etsin. İşverenler de kendi çalışanlarına maske dağıtabilir. Ancak bunun dışında artık maske satışına izin verilmeli. Maske üretiminde ve tedarikinde bir sorun yok. Sadece dağıtım sorunu var. Kamuda maske tedarik süreci USHAŞ’tan Devlet Malzeme Ofisine geçti. DMO burada normal kamu alımında yürüttüğü süreçleri işletiyor. Bu da tedarik sürecinin yavaş ilerlemesine sebep oluyor. Belirlenecek bir üst fiyatla çok rahatlıkla maske vatandaşa ulaştırılabilir.”

Bakanlık yetkililerinin talepleri dikkate aldığı, maske satışına izin verilmesi halinde üst limitin 1 ile 1.5 TL arasında belirlenmesi için değerlendirmeler yapıldığı öğrenildi.

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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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