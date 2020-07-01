Maske kumaşında ek vergi kaldırıldı

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenler Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, 25 Haziran’da ilgili bakanlara gönderdiği yazıda pandemi tedbirleri kapsamında maske, tulum, koruyucu önlük ihracının ön izne bağlandığını ancak bunların üretiminde kullanılan nonwoven kumaş ihracının serbest olduğunu anımsattı. Nonwoven kumaşın izne bağlı olmaksızın ihraç edilmesi nedeniyle kıtlık, aşırı fiyat artışı ve karaborsa piyasası oluştuğunu belirten Metin Demir, “15-20 firmanın kayıtları incelendiğinde ocakta kilosu 2 dolarken mayısta 10 dolara, haziranda da 12 dolara kadar anormal, fahiş fiyat artışları görülecek” dedi. Demir, bakanlara ülke ihtiyacı karşılanana kadar nonwoven kumaş ihracının izne tabi kılınarak, kumaş üretim kapasitesinin yüzde 25’inin yurt içine verilmesi kaydıyla ihracına izin verilmesini ve nonwoven kumaş ithalatından alınan ek gümrük vergisinin geçici süreyle kaldırılmasını önerdi. Hükümet Resmi Gazete’de yayımlanan kararla melt blown ithalatından alınan yüzde 20’lik ilave vergiyi 1 Ekim 2020’ye kadar sıfırladı. SEİS Başkanı Demir, “Doğru ama eksik bir karar, en kısa sürede nonwoven kumaşın tamamı için ek verginin sıfırlanmasını umuyoruz, değilse kıtlık ve karaborsa devam eder” diye konuştu.