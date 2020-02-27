Maske fiyatlarındaki artışla ilgili Bakan Pekcan’dan son dakika açıklaması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan CNN Türk’te Gülşah Coşkun’un sorularını yanıtladı.

İşte Bakan Pekcan’ın açıklamalarından satır başları:

Sınır kapılarımızla ilgili tüm önlemleri aldık. İran ile sınır kapılarını kapattık. Gürcistan’a bugüne kadar tırlarımız kimlikle geçiyorlardı artık pasaport kontrolü yapıyorlar. Son 21 gün içinde Çin, İran, Güney Kore’ye geçenlere girişine izin vermiyorlar. Biz tedbirlerimizi aldık.

Çin’in dünya ekonomisine etkisi yüzde 19. Bütün beklentiler bunu birinci çeyrekte son bulacağı. Ama küresel ekonomiye etkisi de 2000’deki yıllardan daha fazla.

Çin ekonomisinin 0,4 küçüleceği yıl bazında ve birinci çeyrekle sınırlı kalacağı tahmin ediliyor. Büyümesinin de 5,6’ya düşeceği öngörülüyor. Bu da küresel ekonominin büyümesini 0,1 puan aşağı çekti.

Çin’den ithalatlarımız var ama Çin’e yüzde yüz bağımlı değiliz.

TÜRKİYE İÇİN FIRSAT MI?

Uluslararası firmalar Türk firmalarıyla iletişim halinde. Avrupa ülkeleriyle ihracata dönme işi daha hızlı olacaktır diğer ülkelere nazaran.

Bizim ihracatta tekstil mobilya gibi sektörlerde potansiyelimiz var firmalarımız da ciddi hazırlık içinde. Bütün bunlar bir süreç.

Hazır giyimde kapasite artırımı çok daha hızlı. Tekstilde yüzde 85’ler seviyesindeyiz.

Kamu binalarının da bu konuda kullanımı için firmalara tahsisini de konuşuyoruz.

MASKE FİYATLARIYLA İLGİLİ İDDİALAR

Fiyat artışı yönünde şikayetler var. İnternet üzerinden satışlar olmak üzere toplam 8 firmayla ilgili şikayet geldi.

Ama vatandaşlarımız bize bu şikayetlerini ulaştırabilir. Mobil uygulamamız da var.

Haksız fiyat artışı (HFA) bildirimi var. Şikayet başvuruya bastıkları anda da bilgi paylaşımı var. Ürün ve firmayla ilgili isterlerse fotoğraf da ekleyebiliyorlar.

Gönderdikleri anda bakanlığımızın merkezine ve il müdürüne düşüyor.

Hemen il müdürümüz gerekli önlemleri alıyor ve takibine başlıyoruz.

Biz ticaret bakanlığı olarak burada hemen ceza kesmiyoruz. Önce savunma istiyoruz. Savunmasını alıp gerçekten sebeplerine bakıyoruz değerlendirdikten sonra reklam kurulu tarafından ceza kesilebiliyor. Reklam Kurulu toplantısı 10 marttaydı onu 3’üne çektik. 104 bin liraya kadar cezası var.