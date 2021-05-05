MASAK’tan kripto rehberi

Rehbere göre şüpheli işlemlerin şüphenin oluştuğu tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde MASAK’a bildirilmesi gerekecek. Geçtiğimiz günlerde kripto para piyasası da yükümlü gruplara dahil edilmişti. Rehbere göre kripto varlık hizmet sağlayıcıların tabi oldukları yükümlülükler, müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak sayıldı. Rehberde müşterinin tanınması yükümlülüğü anlatılırken; işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit edilmesi gerektiği belirtildi. Rehberde, “Kripto varlık hizmet sağlayıcıları; sürekli iş ilişkisi tesisi dışında, şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin, daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeksizin, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75 bin TL veya üzerinde olduğunda, kimlik tespiti yapmak zorundadırlar. Kimlik tespitinin, iş ilişkisi tesisinden veya işlem yapılmadan önce tamamlanması gerekmektedir” denildi. Rehberde yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde 30 bin liradan 4 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacağı da kaydedildi. Buna göre yükümlüler müşterinin tanınması ile devamlı bilgi verme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde 30 bin lira ile 4 milyon lira arasında, şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde ise 50 bin lira ile 4 milyon lira arasında para cezası söz konusu olabilecek.

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