MASAK’a 203 bin 786 şüpheli işlem bildirildi

Şüpheli işlem bildirim 2017 yılında 176 bin 411, 2018 yılında ise 222 bin 743’dü. Geçen yıl gelen adli talep ve ihbarlardan 20 bin 858’i yaklaşık yüzde 98’i FETÖ/PDY ile ilgili oldu. Yasa dışı bahisle ilgili de bin 149 kişinin bankalardaki 9 milyon lirasına el koyma kararı verildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2019 faaliyet raporunda, mali suçlarla mücadele faaliyeti hakkında bilgi verildi. Faaliyet raporunda, MASAK’ın aklama suçu incelemeleri, yükümlülük denetimleri ve yükümlü grupları ile uygulama birimlerinin eğitimleri ve bilgilendirilmeleri faaliyetlerini 2019 yılında da yoğun bir şekilde sürdürdüğü belirtilerek, “Yükümlü gruplarına yönelik olarak düzenlenen eğitim faaliyetleri, yükümlülük denetimleri ve çalıştaylar ile farkındalığın arttırılmasının yanı sıra elektronik şüpheli işlem bildirimi uygulamasının yaygınlaştırılması neticesinde şüpheli işlem bildirim sayısı 2019 yılında 203 bin 786’ya ulaştı” denildi.

Geçen yıl MASAK’a yükümlü sayılan kişi, kuruluş ve meslek grupları içerisinden 229 adet farklı yükümlü şüpheli işlem bildirimi geldi. Bunlardan 209 adedi mali sektörde faaliyet gösteren finansal kurumlardan oluştu.

MASAK’a gönderilen şüpheli işlem bildirimlerinin yaklaşık olarak yüzde 99.65’i finansal kuruluş sayılan yükümlülere ait. 2019 yılında 22 bin 128’i adli/kolluk talebi, 308’i de kurumsal ve bireysel ihbar olmak üzere toplam 22 bin 436 adli talep ve ihbar alındı. Söz konusu adli talep ve ihbarların 20 bin 858’i terör veya terörizmin finansmanına ilişkin iken, bin 578’i aklama ve öncül suçlara ilişkin oldu.