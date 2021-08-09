Masak’a 177 bin şüpheli işlem bildirildi

MALİ Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na (MASAK) bu yılın ocak-haziran döneminde 177 bin 278 şüpheli işlem bildirimi geldi. Adli makamlardan 4 bin 625 adet ve kolluk kuvvetlerinden 550 adet olmak üzere toplam 5 bin 175 adet adli araştırma talebi alındı. Yılın ilk altı ayında yapılan yükümlülük denetimleri sonucunda yükümlülük ihlalinde bulunduğu tespit edilen 67 yükümlü hakkında idari para cezası düzenlendi ve toplam 41.6 milyon lira ceza kesildi.

18 AKLAMA SUÇU DOSYASI AÇILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler raporunda MASAK’ın bu yılın ocak-haziran dönemi faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi. Rapora göre, aklama suçuna ilişkin analiz ve değerlendirmeler kapsamında toplam 393 adet dosya açıldı, bunun 252 adedi işlem ertelemeli şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin oldu. Erteleme talepli şüpheli işlem bildirimi salt şüpheden öte şüpheyi destekleyen belge veya ciddi emare bulunması durumunda gerekçeleri ile birlikte gönderilmesi anlamına geliyor. Söz konusu dönemde 374 adet analiz dosyası tamamlanırken, söz konusu dosyaların 195 adedi, işlem ertelemeli şüpheli işlem bildirimlerine istinaden açılan dosyalardan oluştu.

YASADIŞI BAHİS SUÇU

İşlem ertelemeli şüpheli işlem bildirimleri kapsamında 124 adet yasadışı bahis suçuyla ilgili rapor/bilgi notu yazıldı. Başkanlığa bahis dışı kategorilerden gelen işlem ertelemeli şüpheli işlem bildirimlerine ilişkin 71 adet rapor/bilgi notu yazıldı. Stratejik analiz (büyük veri) kapsamında 17 dosya açılırken, 11 dosya sonuçlandırıldı. Yapılan stratejik analiz çalışmaları sonucu hazırlanan 12 bilgi notu çeşitli kurumlarla paylaşıldı. Operasyonel (mali) analiz kapsamında 55 dosya açılırken, 51 dosya sonuçlandırıldı. 18 adet aklama suçu inceleme dosyası açıldı, 18 adet aklama suçu inceleme dosyası tamamlandı ve 4 adet aklama suçu inceleme dosyası ile ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuldu.



FATF ÇALIŞMALARINDA 4 TAVSİYEDEN OLUMLU PUAN

Raporda, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 4. Tur Türkiye Karşılıklı Değerlendirme Raporu’nun FATF Ekim 2019 Genel Kurul Toplantısı’nda kabul edilmesinden sonra, teknik uyum ve etkililik kapsamında belirlenen eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak hazırlanan Ulusal Strateji Belgesi ve buna bağlı eylem planı çerçevesinde gerekli çalışmaların yürütüldüğü belirtildi. Bu kapsamda 31 Aralık 2020 tarihinde 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Önlenmesine İlişkin yasanın çıktığını ve buna bağlı ikincil düzenlemelerin yürürlüğe girmesinin sağlandığı kaydedilerek, yapılan mevzuat değişikliklerine ilişkin olarak 37 ülkenin Türkiye’deki temsilcilerine bilgilendirme yapıldığı vurgulandı. Hazine raporunda kaydedilen gelişmelerin FATF’a raporlandığı belirtilerek, “Teknik uyum kapsamında eksiklikleri olduğu belirlenen 4 adet tavsiyeden olumlu puan alınması sağlanmıştır.

Etkililik çalışmaları kapsamında suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı suçlarına yönelik ihtisas mahkemelerinin kurulması sağlanmış, aralarında finansal kuruluşların yanı sıra avukatlar, emlakçılar, kuyumcular, muhasebecilerin bulunduğu çok geniş bir yükümlü grubuna yönelik sanal ortamda farkındalık artırıcı eğitici çalışmalar gerçekleştirilmiştir” denildi.

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