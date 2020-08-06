MASAK Başkanı için kararname yayımlandı

Dereli, geçen yıl ağustos ayında bakan onayıyla MASAK başkanlığı görevinden alınmış özel kalemde görevlendirilmişti. Ancak görevden alınma kararnamesi yayınlanmamıştı. Resmi Gazete’de dün yayımlanan kararla Dereli resmen görevden alınmış oldu. Dereli’nin yerine geçen yıl ağustos ayında Hazine ve Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü görevine Hayrettin Kurt getirilmişti. Ancak atama kararnamesi henüz yayımlanmadı. Önümüzdeki günlerde MASAK başkanlığına atama kararnamesinin yayımlanması bekleniyor.