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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 25.07.2020 - 10:40,Son Güncelleme:

Marttan bu yana ilk kez arttı

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Marttan bu yana ilk kez arttı
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ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı mart ayından bu yana ilk kez artış gösterdi.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 18-24 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet arttı.

Böylece, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 18 haftalık düşüşün ardından, 13 Mart ile biten haftadan bu yana ilk kez artarak 181'e yükseldi. Perşembe gününü 43,31 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 43,34 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 41,34 dolar düzeyinde kapattı. WTI, perşembe gününü 41,07 dolar seviyesinde tamamlamıştı. 

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