Mart'ta en çok euro kazandırdı
Türkiye İstatistik Kurumu, Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'nı açıkladı. Mart'ta en çok euro kazandırırken en çok da borsa kaybettirdi.
En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %5,10, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %5,41 oranlarıyla Euro'da gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Amerikan Doları %3,61 ve külçe altın %2,90 oranlarında kazandırırken; mevduat faizi (brüt) %0,15, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %1,63 ve BIST 100 endeksi %19,89 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Amerikan Doları %3,92, külçe altın %3,21 ve mevduat faizi (brüt) %0,15 oranlarında kazandırırken; DİBS %1,33 ve BIST 100 endeksi %19,65 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %12,48, TÜFE ile indirgendiğinde ise %13,50 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; BIST 100 Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %16,59, TÜFE ile indirgendiğinde ise %15,83 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %12,36, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,79 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,63, TÜFE ile indirgendiğinde ise %10,90 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.
YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK REEL GETİRİ KÜLÇE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ
Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %30,27, TÜFE ile indirgendiğinde ise %26,35 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.
Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından DİBS %18,91, mevduat faizi (brüt) %10,18, Amerikan Doları %6,92 ve Euro %4,63 oranında yatırımcısına kazandırırken, BIST 100 endeksi %12,97 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS %15,34, mevduat faizi (brüt) %6,87, Amerikan Doları %3,71 ve Euro %1,48 oranlarında kazandırırken; BIST 100 endeksi %15,58 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir.
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