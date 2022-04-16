Martta bütçe açığı 69 milyar TL oldu

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Mart ayında bütçe giderleri yüzde 102.3 oranında artışla 224.9 milyar lira, bütçe gelirleri yüzde 15.6 oranında artarak 156 milyar lira olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 89.3 oranında artarak 26.9 milyar liraya yükseldi. Yıllık bütçede 240.4 milyar lira olarak yer alan faiz harcamaları ödeneğinin yılın ilk üç ayında 84.8 milyar lirası harcanmış oldu.



BOTAŞ’A 37.8 MİLYAR



Hazine ve Maliye verilerine göre, mart ayında faiz dışı harcamalar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 104.3 oranında artarak 198 milyar lira oldu. Faiz dışındaki harcamalar içinde en yüksek artış borç verme kaleminde görüldü. Geçen yıl mart ayında 3.6 milyar lira olan borç verme kalemi bu yıl mart ayında 41 milyar lira olarak gerçekleşti.

Artışın en önemli nedeni BOTAŞ’a mart ayında aktarılan 37.8 milyar lira oldu. Şubat ayında 14.6 milyar aktarılmıştı. Böylece ilk üç ayda BOTAŞ’a aktarılan tutar 52.5 milyar lirayı buldu. Bütçe harcamaları içinde cari transferler yüzde 85.7 oranında artışla 85.8 milyar lira oldu.



Gider kalemleri içinde Ekonomik/Mali Amaçlı Transferler kaleminde yeni bir sütun eklendi. Mevduat ve katılma hesaplarının kur artışlarına karşı korunmasına ilişkin giderler kaleminden mart ayında 11.7 milyar liralık harcama yapıldı.