Mart ayı rekor getirdi

Otomotiv Distribü-törleri Derneği (ODD) düzenlediği online basın toplantısı ile mart ayının ve ilk 3 ayın otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını açıkladı. Gerçekleştirilen toplantıda açıklanan rakamlara göre rekor kırılan mart ayı ile birlikte tüm zamanların en yüksek satışının gerçekleştiği ilk çeyreği de gerçekleşmiş oldu. Ocak-mart döneminde Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 198 bin 660 adet olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 59.7 oranında büyüdü. Sadece otomobil satışları ise yüzde 57 artarak 156 bin 464 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 70.3 yükselişle 42 bin 196 adede ulaştı.

MARTTA YÜZDE 93

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92.8 büyüyerek 96 bin 428 adede ulaştı. Otomobil satışları yüzde 91.4 artarak 76 bin 357 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 98.3 yükselerek 20 bin 71 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık mart ortalama satışlarına göre yüzde 42.8 büyüdü. 10 yıllık mart ortalama satışlara göre otomobilde yüzde 49.6, hafif ticarilerde yüzde 21.8 yükseliş yaşandı.



2020 İLE PARALEL

Pazarda ilk 3 ayda gerçekleşen büyümeyi değerlendiren ODD Başkanı Ali Bilaloğlu, “Nisan ayının da ilk 3 ayda olduğu gibi hareketli geçmesini bekliyorum. Ancak mayıs ve haziran ayları için bir çok belirleyici nokta var onlardan en önemlisi de nisan ayından sonra faizlerin ne ölçüde değişeceği olacak. Ekonomik gidişat belirleyici olacak. Bununla birlikte küresel çip krizinden dolayı markalar üretimleri azalttı. Bunun haziran ayına kadar çözüleceği belirtiliyor. Ancak eğer çözülemezse o zaman yaşanan sorunların büyüme ihtimali var. Bütün bunlar ışığında toplam pazarın sene sonunda 2020 ile paralel gerçekleşeceğini öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

YETKİSİZ İTHALAT GÜMRÜKTE DURDURULMALI

Ootomotiv sektörünün son günlerdeki en büyük gündem maddelerinden bir tanesi olan galerilerdeki sıfır araçlara değinen ODD Genel Koordinatörü Hayri Erce, “Bazı galericiler ve satıcılar bu araçları satma ve ithal etme yetkilerine sahip olmadıkları halde gümrükten bu araçları geçirebiliyorlar. Paralel ithalatı yapılarak getirilen araçlar yetki belgesi olmadan ülkeye giriş yapıyor. Bizim bu konuda distribütörler olarak elimizden gelen bir şey olmuyor. Ticaret Bakanlığı’nın yetkilendirdiği operatör kartı ile bu tarz ithalat ve satışın gerçekleştirilebilmesi gerekiyor. Bu tarz yetkisiz kişilerin gümrükten bu araçları geçirmesinin önünde durulmalı” diye konuştu.

‘TÜRKİYE DIŞINDA ELEKTRİKLİDE VERGİ YOK’

Elektrikli araçların satış rakamlarını değerlendiren Hayri Erce, “Türkiye dışında bir ülkede elektrikli araçlarda vergi yok. Bizim durumumuzda elektrikli araçların hızlı yükselişi sebebiyle vergi kaybı yaşanma ihtimali göz önünde bulundurularak ÖTV artışı kararı verildi. Ancak bu dünden bugüne alınmış bir karar değil 2019’da da bu konuşuluyordu ancak içten yanmalıların yanında elektriklilerin fiyatları çok düşük kaldı algısı oluştu. Oysaki onları karşılaştırmak doğru değil. İçten yanmalılar ve elektriklilerin durumu ayrı, elma ile elmayı karşılaştırarak kararlar alınmalı” değerlendirmesinde bulundu.

TÜKETİCİ DÜŞÜK VERGİLİYİ TERCİH ETTİ

İLK çeyrekte pazarın yüzde 86.5’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti 88 bin 244 adetle yüzde 56.4 pay, B segmenti ise 46 bin 177 adetle yüzde 29.5 pay aldı. Gövde tiplerine göre en çok tercih edilen yüzde 40.7 ile sedan, yüzde 34.4 ile SUV, yüzde 22.9 ile hatchback otomobiller oldu. İlk üç ayda benzinliler yüzde 63.4’lük pay aldı. Yüzde 24.1 ile dizel, yüzde 7.9 ile hibrit, yüzde 4.3 ile otogazlı araçlar takip etti. Söz konusu dönemde 312 adet elektrikli otomobil satıldı.

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