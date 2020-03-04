Mart ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2020 kira artış oranı yüzde kaç?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şubat ayında enflasyon yüzde 12.37 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 13.94 rakamı ortaya çıktı. Kira artış oranları enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından milyonlarca vatandaşın gündemine geldi. Peki, kira artış oranı ne kadar oldu? İşte, mart ayında kiralara yapılacak artış oranları...

2020 kira artış oranları 3 Mart tarihinde şubat ayı enflasyon rakamlarının netleşmesiyle gündeme geldi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kiralara TÜFE üzerinden yapılacak artış oranı yüzde 13.94 oldu.

KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

İşte kiraya göre artış oranları:

Eski kira: 1000 lira-Yeni kira: 1139 lira, Eski kira: 1100 lira-Yeni kira: 1253 lira, Eski kira: 1200 lira-Yeni kira: 1367 lira, Eski kira: 1300 lira-Yeni kira: 1481 lira, Eski kira: 1400 lira- Yeni kira: 1595 lira, Eski kira: 1500 lira-Yeni kira: 1709 lira, Eski kira: 1600 lira-Yeni kira: 1823 lira, Eski kira: 1700 lira-Yeni kira: 1936 lira, Eski kira: 1800 lira-Yeni kira: 2050 lira, Eski kira: 1900 lira-Yeni kira: 2164 lira, Eski kira: 2000 lira-Yeni kira: 2278 lira, Eski kira: 2200 lira- Yeni kira: 2506 lira, Eski kira: 2500 lira-Yeni kira: 2848 lira, Eski kira: 2750 lira-Yeni kira: 3133 lira, Eski kira: 3000 lira-Yeni kira: 3418 lira

ENFLASYON NEDİR?

Enflasyon, ürün ve servis fiyatlarındaki artış ve dolayısıyla da satın alma gücündeki azalma oranıdır.

Enflasyon oranı fiyatlar genel düzeyindeki artış oranının hesaplanması yoluyla ölçülür. Bütün mal ve hizmet fiyatlarının ağırlıklı ortalaması alınır ve bu ortalama fiyattaki (fiyatlar genel düzeyindeki/fiyat düzeyindeki) değişimler incelenir. Fiyat düzeyleri, fiyat endeksleri şeklinde hesaplanır.