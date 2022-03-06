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Mart ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

#Mehmet Muharrem Kasapoğlu#Burs#Ekonomianasayfa
Mart ayı burs ve kredi ödemeleri başladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mart ayı burs ve kredi ödemelerinin 6 Mart itibarıyla başladığını duyurdu.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, mart ayı burs ve kredi ödemelerine başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 6 Mart tarihi itibarıyla burs ve kredi ödemelerinin öğrencilerin hesaplarına yatmaya başladığını bildirdi.

Bakan Kasapoğlu, 6-10 Mart tarihleri arasında T.C. kimlik numarasının son numarasına göre ödemelerin yapılacağını ifade etti.

T.C. kimlik numarasının sonu “0” olanlar 6 Mart, “2” olanlar 7 Mart, “4” olanlar 8 Mart, “6” olanlar 9 Mart, “8” olanlar 10 Mart’ta ödemelerini alabilecek.

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