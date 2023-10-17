Marshall'dan sahte paylaşım uyarısı

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Sosyal medyada Marshall hissesine yönelik yapılan paylaşımlara ilişkin açıklama geldi. Şirket yapılan açıklamaların gerçekle ilgisi olmadığını açıkladı.

Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimiz paylarına ilişkin olarak Facebook'ta; "……… %5000 Bedelsiz Bölünme Yolda, Başka Hisselerde Zararda Beklemeyin Bizimle Birlikte Kazanın" şeklinde paylaşımlar yapılmakta olduğu görüldüğünden Sermaye Piyasası Kurulu'nun("SPK") II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği 9. Maddesi kapsamında aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği doğmuştur;

Şirketimiz tüm gelişmelerini Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") üzerinden kamuya ve yatırımcılarına duyurmaktadır. Pay sahiplerinin KAP açıklamalarımız dışında sosyal medya platformlarındaki kişi ve/veya kurumların kendi menfaatleri doğrultusunda yaptıkları, gerçeği yansıtmayan bu tür haber ve paylaşımlara itibar etmemelerini önemle belirtmek isteriz.

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23.07.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan duyuru ile (https://spk.gov.tr/duyurular/basin-duyurulari/2023/basin-aciklamasi-31-07-2023); sosyal medya mecraları, oluşturulan üyelik bazlı gruplar ve sohbet odaları üzerinden yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edildikleri hususunda yatırımcılara uyarılar yapılmıştır.

Söz konusu duyuruyu önemle tekrar yatırımcılarımızın dikkatine sunar, Şirketimizin Kamuyu Aydınlatma Platformu ve internet sitemizde yapılan resmi duyurulara itibar edilmesini saygılarımızla belirtiriz."