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Marmaris İçmeler'de PTT lojmanı satılacaktır
Marmaris Milli Emlaklar Müdürlüğü tarafından İçmeler Mahallesi'nde bulunan ilanda sayısı ve metrekaresi belirtilen PTT lojmanlarının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca “Açık teklif usulü” ile satışı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre İhaleye ilişkin şartname ve diğer bilgiler mesai saatleri içinde Marmaris Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
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