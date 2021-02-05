Marmaris İçmeler'de PTT lojmanı satılacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre İhaleye ilişkin şartname ve diğer bilgiler mesai saatleri içinde Marmaris Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.

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