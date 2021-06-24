Marmara’yı kurtaracak 21 bilim insanı açıklandı

11 üniversitedeki farklı dallarında çalışan bilim insanlarının başkanlığını TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal yapacak. Marmara Belediyeler Birliği Başkanlığını da yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın düzenlediği basın toplantısıyla Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu’ndaki isimleri açıkladı. Kurulun Marmara Bölgesi’nde kirliliğin azaltılması ve izleme çalışmalarını yürüteceğini söyleyen Tahir Büyükakın, “Kurul Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kuruldu. Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu çalışmalarına bilimsel olarak tavsiyelerde bulunacak. Kurulda hiçbir belediye başkanının yer almamasına karar verdik. Kurul önümüzdeki hafta toplanacak ve aldıkları kararları düzenli olarak kamuoyuyla paylaşacak” dedi.

Başkanlığını TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın yapacağı Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu şu isimlerden oluştu:

KURULDAKİ İSİMLER

Doç. Dr. Ahsen Yüksek, İstanbul Üniversitesi, Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, Boğaziçi Üniversitesi, Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. Bülent Keskinler, Gebze Teknik Üniversitesi​, Doç. Dr. Çolpan Polat Beken, TÜBİTAK’tan Emekli Uzman, Prof. Dr. Funda Yercan, Piri Reis Üniversitesi, Prof. Dr. Güçlü İnsel, İstanbul Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. Güleda Engin, Yıldız Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. Gülşen Altuğ, İstanbul Üniversitesi, Prof. Dr. İzzet Öztürk, İstanbul Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, İstanbul Üniversitesi​, Prof. Dr. Melike Gürel, İstanbul Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. Mete Yılmaz, Bursa Teknik Üniversitesi, Prof. Dr. Mustafa Sarı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Prof. Dr. Nuray Çağlar, İstanbul Üniversitesi, Prof. Dr. Nüket Sivri, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa​, Dr. Osman Okur, TÜBİTAK MAM​ Prof. Dr. Saadet Karakulak, İstanbul Üniversitesi, Dr. Selma Ayaz, TÜBİTAK MAM, Prof. Dr. Sevil Veli, Kocaeli Üniversitesi”

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