Marmara’yı kirletenlere 118 milyon TL ceza

Haberin Devamı

MARMARA Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu’nun üçüncü toplantısı, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un başkanlığında gerçekleşti. Bakan Kurum, 22 maddelik eylem planı çerçevesinde 5 ay boyunca tüm ekiplerle titiz bir çalışma yürüttüklerini ve Marmara’yı müsilajdan kurtardıklarını belirtti.

Marmara Denizi Stratejik Planı’nı tamamladıklarını belirten Kurum, “Eylem planımızla; atıksu arıtma tesislerinden sıfır atığın yaygınlaştırılmasına, sanayi alanlarındaki iyileştirmelerden tersanelerde hayata geçirilecek temiz üretim tekniklerine, iyi tarım uygulamalarından balıkçılığa, kıyı ve yüzeylerde yürüttüğümüz temizlik çalışmalarından özel çevre koruma bölgesi çalışmalarımıza kadar pek çok başlıkta çalışmalar yürüttük, yürütüyoruz. Marmara denizimizde tekrar aynı sorunla karşılaşmamak için, müsilaj sorununa kökten bir çözüm bulmak adına hep birlikte ortaya koyduğumuz eylem planlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Kısa, orta ve uzun vadeli çalışmalarımızın tamamını 2024 yılına kadar tamamlayacağız” dedi. Kurum, Marmara Denizi’nin özel çevre koruma bölgesi olarak ilan edilmesi için çalışmaları tamamladıklarını dile getirdi.

ATIKSU TESİSLERİ

Haberin Devamı

Bölgedeki tüm atıksu arıtma tesislerini kademeli bir şekilde yenilediklerini belirten Bakan Kurum, “Doğaya zarar veren tek bir litre suya dâhil tahammülümüz yok. Bu nedenle mevcut durumda havzada arıtılan atıksuların yüzde 46’sı ileri biyolojik arıtmadan geçirilirken, bu oranı 2024 yılında yüzde 100’e ulaştıracağız. Yüzde 3.2 olan arıtılmış atıksuyun yeniden kullanım oranını 2023 yılında yüzde 5’e çıkaracağız. Yani Marmara Bölgesinde her 1 milyon 200 bin vatandaşımızın atıksuyunu yeniden kullanacağız” dedi.

88 BİN DENETİM

Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerdeki denetimlere 7/24 esasıyla devam ettiklerini belirten Bakan Kurum, “Bugün itibariyle karadan ve denizde toplam 88 bin 276 denetim gerçekleştirdik. Yapılan denetimlerle 834 işletmeye ve 99 deniz aracına toplam 118 milyon lira idari para cezası uyguladık. 135 işletmenin faaliyetini durdurduk. Çevre denetimlerinde görevli denetçi sayısını da artırıyoruz” şeklinde konuştu. Müsilaj temizleme çalışmalarının tamamladığını belirten Kurum, “Bir aylık temizleme çalışmalarımız sonucunda 11 bin metreküp müsilajı toplayarak bertaraf ettik. Ayrıca Marmara Bölgesinde 2 bin 910 yüzme suyu numunesi için yaptığımız analizlerde herhangi bir olumsuzluk tespit etmedik” ifadelerini kullandı.

İZLEME SİSTEMİ

Haberin Devamı

Marmara Denizi’nde ‘Müsilajın Uzaktan Algılama Projesini’ başlattıklarını dile getiren Kurum, bunu gelecek yıl tüm denizlerde ve akarsularda kullanacaklarını ifade etti. İzleme sistemi projeleri hakkında da bilgi veren Kurum, “Marmara Denizine kıyısı olan illerimizdeki arıtma tesisleri, debimetre ve otomatik numune alma sisteminden oluşan izleme sistemini kurmaya başladık. Bu çalışmamızı 2021’in sonunda tamamlayacak ve aldığımız verileri Bakanlık Sürekli İzleme Merkezi’nden takip edeceğiz” şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

YERLİ TEMİZ ÜRETİM PROJESİ

Tekstil sektöründe temiz üretim uygulamalarını yaygınlaştırmak üzere Gebze Teknik Üniversitesi ve Gaziantep OSB ile ortaklaşa bir proje yürüttüklerini açıklayan Bakan Kurum, “Proje kapsamında tekstil boyahanelerinde oluşan atıksularda renk ve tuz giderimi sağlayan bir prototip geliştirdik. Bu projeyle tekstil sektöründe su kullanım miktarını azaltabiliyor ve arıtılmış atıksuların yeniden kullanılmasını sağlayabiliyoruz. Yerli ve milli bir üretim olan bu prototipi önce Marmara Bölgemizde sonra bütün ülkede yaygınlaştıracağız” diye konuştu.

Haberin Devamı

10 BİN HEKTAR İYİ TARIM HEDEFİ

Tarımsal faaliyetlerden kaynaklı kirliliğin önlenmesine yönelik iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılacağını, bu amaçla hibe destekleri de verildiğini belirten Kurum ,”Şu an iyi ve organik tarım uygulamaları yapılan mevcut alan bin hektar. Bu alanı 2024 yılında 10 bin hektara çıkaracağız” diye konuştu. Balıkçılık faaliyetlerinin kontrolü noktasında da önemli adımlar attıklarını belirten Kurum, “Yasadışı avcılık yoluyla oluşabilecek av baskısına engel olmak amacıyla denetimlerimize ara vermeden devam ediyoruz” şeklinde konuştu.