Marmaray’da haberleşme yerli sistemlere emanet

Kontrol merkezleri ve tüm istasyonların diğer operatörlerle haberleşmesini sağlayan ve Türk mühendislerce üretilen ses haberleşme sistemi, Marmaray’da kullanılmaya başlanırken, yurtdışı muadillerine göre yüzde 70 daha ucuza mal oldu. Sistem, Ankara merkezli ONUR Mühendislik tarafından geliştirildi. ONUR Mühendislik Genel Müdürü Noyan Dede, şunları söyledi: “Tren ve metro operasyon yönetiminin tam kalbinde yer alan ve ‘Dispatcher Sistemi’ olarak da adlandırılan sistem, bu alanda ilk yerli çözüm olma unvanına sahip. Halihazırda; Marmaray’da iki kontrol merkezi ve 43 istasyondaki tüm operasyonun yönetiminde, 90 operatör tarafından kullanılan sistem ile operatörler diğer operatörlerle, trenlerle, destek ekipleriyle ve istasyon kontrol personeli ile eş zamanlı olarak telli haberleşme kanalları ve telsiz sistemlerini kullanarak iletişim sağlayabiliyor. Ayrıca istasyon ve tren dahili anonslarının, acil durum çağrılarının ve trenlerdeki bazı temel sistemler ile yolcu bilgilendirme panoları yönetilebilirken, tren ile ilgili anlık bilgilerde takip edilebiliyor. Sistem, her türlü telsiz sistemleri, kontrol ve gözetleme sistemlerinin yanı sıra sinyalizasyon sistemleri ile de entegre edilebiliyor.”